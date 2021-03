Más de la mitad de concellos de la provincia, sin nuevos casos

Más de la mitad de los concellos de Lugo se encuentran libres de nuevos casos de coronavirus. En total son 35 ayuntamientos sin nuevos positivos en los últimos 14 días: Abadín, Alfoz, Antas de Ulla, Baleira, Becerreá, Bóveda, Carballedo, Castro de Rei, Cervantes, O Corgo, Cospeito, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Friol, Xermade, O Incio, Xove, Monterroso, Muras, Navia, Negueira de Muñiz, As Nogais, Ourol, Paradela, A Pastoriza, Pedrafita do Cebreiro, Pol, Portomarín, Quiroga, Ribas de Sil, Ribeira de Piquín, Samos, Trabada, Triacastela y O Vicedo.

La provincia de Lugo cuenta con cinco municipios cuya incidencia acumulada a 14 días supera los 250 casos por cada 100.000 habitantes. Estos concellos son Guitiriz, A Pobra de Brollón, A Pontenova, Lourenzá y Rábade.

La peor cifra es la de Guitiriz, cuya tasa es de 619, muy similar a la de A Pobra de Brollón (613). Son los dos únicos municipios de la provincia por encima del medio millar de casos por cada 100.000 habitantes.

A Pontenova está cerca del medio millar, con una incidencia acumulada de 454. También se encuentran entre los 250 y los 500 casos Lourenzá y Rábade.

CIUDADES. En lo que respecta a las ciudades, la situación mejora en todas las urbes gallegas salvo en Ourense, donde la incidencia aumenta ligeramente, de 69 a 75, al pasar los casos de covid detectados en las últimas semanas de 73 a 79.