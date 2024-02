El apagón de la TDT en SD amenaza con dejar sin televisión a decenas de núcleos rurales

Muchos vecinos de la provincia, pero especialmente los que residen en núcleos rurales de zonas montañosas, están en vilo a la espera de ver como les afectará el cambio en la recepción de la Televisión Digital Terrestre (TDT), a partir del próximo miércoles 14 de febrero. Ese día se producirá el apagón de los canales en definición estándar (SD), tras la obligación de las cadenas de emitir desde este momento en alta definición (HD).

Este cambio tecnológico permitirá, como beneficios más inmediatos, recibir una imagen más clara y nítida -debido al aumento de píxeles- y, a su vez, dejar libre la banda 2.6 GHz para el despliegue definitivo del 5G en todo el territorio europeo. Sin embargo, aunque el Gobierno central asegura que el 98% de los aparatos receptores del país son compatibles con la nueva tecnología, las principales dudas surgen en muchos municipios rurales, donde todavía no tienen claro cómo les afectará la conversión.

Este fue precisamente uno de los motivos por el que el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública decidió en su día retrasar trece meses y medio el apagón del SD, previsto inicialmente para el 1 de enero de 2023. Sin embargo, una vez concluido este plazo, hay datos que confirman que en Galicia todavía hay más de 4.000 viviendas en sombra -zonas que no reciben la televisión terrestre sino a través de satélite- siendo la montaña lucense, junto a otras comarcas rurales de la provincia de A Coruña, las zonas más afectadas.

POLÉMICA. Esto provocó que la Xunta incluso se dirigiese al Gobierno central para pedir una nueva prórroga que diese más tiempo de adaptación de los aparatos en las viviendas afectadas, "aínda que non houbo resposta", se lamentan desde el Ejecutivo autonómico.

El Ministerio, por su parte, se defiende esgrimiendo que el tiempo concedido en la primera prórroga ya tendría que haber sido suficiente para la adaptación y, además, afea a la Xunta que en todo este tiempo no hubiese promovido ningún tipo de acción, "más allá de las pactadas con otros gobierno autónomos", que atendiese a las necesidades particulares del territorio gallego.

Comprar un nuevo descodificador de 400 euros "sen ningún tipo de axuda"

Polémicas a un lado, lo cierto es que a falta de una semana para que se produzca el apagón, muchos alcaldes de la provincia tienen serias dudas sobre cómo afectará la llegada de la alta definición a sus vecinos.

17 aldeas están en zona de sombra, polo que para poder ver a televisión teñen que recorrir ao satélite

Una de las primeras alcaldesas en hacer pública su preocupación fue la de Folgoso do Courel, la popular Lola Castro, quien calcula que en su municipio "17 aldeas están en zona de sombra, polo que para poder ver a televisión teñen que recorrir ao satélite".

La regidora insiste en que, en estos casos, el principal problema será para los vecinos que cuenten con un descodificador fabricado antes de 2017, "que non soportan a sinal HD", por lo que tendrán que comprar uno nuevo, cuyo coste ronda los 400 o 450 euros, "sen que desde o Goberno central se habilitase ningún tipo de axuda para que eses veciños do rural non se vexan agraviados con relación aos que viven noutras zonas".

Con la alcaldesa de O Courel también comparte preocupación el regidor de Navia de Suarna, el socialista José Fernández, quien también duda que algunos repetidores terrestres estén realmente preparados para recibir la señal HD. "Xa levamos tempo sufrindo problemas de recepción do sinal porque a Xunta non repara repetidores que levan avariados máis de tres meses, o que por exemplo fai que veciños de Castañedo leven todo este tempo sen poder ver a TVG", indica el regidor, quien también subraya que en su municipio también hay otros muchos núcleos en zonas de sombra.

También están a la espera de como recibirán la señal de HD los vecinos de Triacastela, cuya alcaldesa, la popular Olga Iglesias, indica que con la llegada de la TDT "xa tivemos problemas no seu momento e porque en moitas casas hai sintonizadores satélite que será necesario cambiar".

Otros regidores se muestran, en todo caso, algo más cautos a la hora de prever las posibles consecuencias del actual apagón. Ese es el caso del de Becerreá, el independiente Manuel Martínez, quien indica que en su momento "despregouse un red de reemisores que dan cobertura a todo o municipio, polo que non debería haber problema, Aínda así haberá que esperar a que o cambio sexa efectivo para avaliar as súas consecuencias".

Canales duplicados que desaparecerán

Mientras que algunos canales generalistas aparecen hasta ahora duplicados en algunas televisiones —se muestran tanto en SD como HD— a partir del 14, el primero de ellos desaparecerá y solo se verán las versiones de alta definición. De este modo, algunos canales que solo emiten en SD también desaparecerán, por lo que ya no se podrán ver en ningún televisor.

Resintonizar

Los canales específicos que desaparecerán en su formato SD son FDF, Divinity, Energy, BeMad, Nova, Neox, Mega, DKiss, DMax, DKiss, Ten, Trece TV, Teledeporte, Clan, 24 Horas y Gol TV. Esto no significa que cesen sus emisiones, sino que migrarán para emitir exclusivamente en alta definición, por lo que para que vuelvan a ser accesibles habrá que resintonizar la televisión. TVG y TVG2 adelantarán su apagón en formato SD al domingo día 12.

El 98% de los receptores son compatibles

El Gobierno asegura que el 98% de los televisores o receptores que hay en los hogares españoles son compatibles con la alta defi nición (HD). De hecho, los equipos más recientes no tendrán ningún tipo de problema de adaptación, aunque aquellos aparatos más antiguos pueden verse perjudicados. En estos casos hay soluciones para todos los bolsillos, desde comprar un televisor nuevo a adquirir un decodifi cador externo que permita ver la alta defi nición y cuyo precio resulta mucho más económico, ya que se pueden adquirir desde unos 20 euros. Para averiguar si su receptor actual es apto para este cambio, basta comprobar si entre los canales generalistas aparece la versión HD, ya que muchos de ellos empezaron a emitir en este formato hace ya algunos años.

También por streaming

En caso de contar con internet, los canales HD también se podrán ver a través de un dispositivo de streaming —tipo Chromecast, Fire TV Stick o Cube— que permiten convertir la televisión en una Smart TV. El precio de estos dispositivos también rondan los 20 o 30 euros y permitirán además acceder a plataformas de pago con muchos otros canales.

WEB INFORMATIVA. Entre las herramientas puestas en marcha por el Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública sobre la televisión digital destaca una web específica, en la que el usuario podrá consultar las distintas formas de acceso de las que dispone para este servicio, las tecnologías relacionadas e incluso consultar la cobertura de la zona, según el código postal correspondiente. El ciudadano también encontrará otras utilidades que le permitirán saber cómo realizar la búsqueda de canales de TDT o cómo solucionar algunos de los problemas de recepción más frecuentes.

TELÉFONO DE ATENCIÓN. También se ha habilitado un teléfono de atención al ciudadano para realizar consultas relacionadas con la TDT. El número es el 901.20.10.04, aunque lo curioso en este caso es que tiene coste para el usuario. El horario de atención es de lunes a viernes, de 9.00 a 18.00 horas.