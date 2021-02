Los concellos lucenses en riesgo extremo bajan a cinco

La provincia de Lugo cuenta con cinco municipios en riesgo extremo, es decir, con una incidencia acumulada por encima de los 250 casos por cada 100.000 habitantes. Estos concellos son Guitiriz, Monforte, A Pontenova, A Pobra de Brollón y Rábade. Sale de esta lista con respecto a la jornada anterior Sober,

Las peores cifras siguen siendo las de Guitiriz. El concello chairego tiene una incidencia de 1.092, todavía muy elevada, aunque en trayectoria descendente (1.600 el jueves y 1.348 el viernes).

A Pobra de Brollón es el otro municipio de la provincia que supera el medio millar, con entre 1 y 9 casos de coronavirus (la Xunta no especifica el número exacto con menos de una decena).

Por debajo de estos dos se encuentra A Pontenova, con 500, y Monforte, con 251. Rábade está también entre los 250 y los 500, con entre 1 y 9 positivos.

SIN CORONAVIRUS. La provincia contabiliza 28 municipios sin ningún caso de coronavirus en las últimas dos semanas. Estos concellos son: Abadín, Alfoz, Antas de Ulla, Bóveda, Carballedo, Cervantes, Cospeito, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, O Incio, Xove, Monterroso, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Ourol, Paradela, O Páramo, A Pastoriza, Pedrafita do Cebreiro, Pol, Portomarín, Ribas de Sil, Ribeira de Piquín, Samos, Trabada, Triacastela y O Vicedo

CIUDADES. Las ciudades de Galicia mantienen la tendencia global a la baja, aunque en Pontevedra y Vigo ha subido ligeramente la incidencia.

Eso sí, la única ciudad que está en zona de riesgo máximo es A Coruña, con una incidencia acumulada de 296.