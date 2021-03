Los concellos lucenses con incidencia por encima de 150 descienden a cinco

El número de concellos con una incidencia acumulada por encima de 150 ha descendido este domingo de ocho a cinco. Bóveda, Pantón y Monterroso han reducido su tasa por debajo de este límite, que actualmente superan Castroverde, Monforte, Paradela, Samos y Sarria.

Los peores datos son los de Paradela, que mantiene una incidencia acumulada a 14 días entre los 250 y los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Como el número absoluto es inferior a diez, la Xunta no detalla la cifra exacta. A siete días, la incidencia acumulada de Paradela está por debajo de 75.

Los concellos que no han detectado ningún caso en las últimas dos semanas ascienden a 35, dos más que este sábado. Se incorporan a esta lista Baleira y Guntín. El listado completo lo forman: Abadín, Alfoz, Baleira, Barreiros, Becerreá, Carballedo, Cervantes, Cervo, Cospeito, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Foz, Guntín, O Incio, Meira, Mondoñedo, Muras, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Ourol, O Páramo, A Pastoriza, Pedrafita do Cebreiro, Pol, A Pontenova, Portomarín, Ribas de Sil, Ribeira de Piquín, Rábade, Trabada, Triacastela, O Valadouro, O Vicedo y Baralla.

CIUDADES. Este domingo, casi todas las ciudades gallegas han visto reducida su incidencia acumulada. La única urbe que empeora sus cifras en Santiago de Compostela, que pasa de 45 a 52 casos por cada 100.000 habitantes.

Vigo se mantiene con la misma incidencia (90) y las otras cinco ciudades, bajan. La localidad mejor situación es Ourense (29). Lugo desciende hasta los 32, mientras que A Coruña es la única por encima de los 150 (172), aunque mantiene su trayectoria descendente.