LUGO. Cinco concellos de la provincia de Lugo — Antas de Ulla, Cospeito, Quiroga, Ribas de Sil y Sarria— no pueden acceder a las subvenciones que la Xunta de Galicia concede a las entidades locales por no haber presentado a tiempo ante el Consello de Contas las cuentas del año 2016.

Las administraciones locales tenían de plazo hasta octubre de 2017 para rendir cuentas. Una vez pasada esa fecha quedan fuera de las convocatorias hasta el momento en que presenten sus presupuestos ante el órgano fiscalizador

de la comunidad autónoma.

Los regidores de los municipios afectados se mostraron «sorprendidos» ante esta sanción. El de Antas de Ulla, Javier Varela, justificó este retraso al señalar que llevan medio año sin secretario. «Nós, ao igual que outros municipios, estamos nunha situación de emerxencia que se debería de arranxar canto antes. É certo que temos un funcionario acreditado, pero leva moitos outros sitios e nós o que precisamos é un secretario que estea sempre no Concello», dijo, al tiempo que avanzó que esta semana llevarán los presupuestos a la comisión de cuentas.

El alcalde de Cospeito, Armando Castosa, defendió que el Concello no perderá ninguna subvención porque, pese a que ya pasó el plazo, la rendición de la cuenta general estará presentada en menos de un mes al Consello de Contas. «La tenemos formulada y en exposición al público hasta mediados de mes. Después se llevará al pleno que celebraremos en febrero y ya se remitirá al Consello de Contas», confirmó el regidor, que se mostró «sorprendido» y habló de la «dinámica» de las administraciones locales. «No nos va a afectar y vamos acceder a las subvenciones. Jamás perdimos una. Nadie nos comunicó nada y hay una relación constante y directa con el Consello de Contas, por lo que no se bloqueará nada», apuntó Castosa, quien destacó que el Concello de Cospeito es de los pocos en los que ya entró en vigor el presupuesto de este año, mientras defendió que, aunque se retrasen un poco en presentar, el Concello tiene «las cuentas al día».

En cuanto a los concellos de Ribas de Sil y Quiroga, según fuentes municipales consultadas, la situación está cerca de solucionarse. En el primero de estos municipios hubo problemas con la publicación de los presupuestos en el boletín. No obstante, las cuentas fueron aprobadas en la comisión informativa de marzo del año pasado y ya están expuestas al público. Además, desde el Concello avanzaron que la semana que viene se llevarán a pleno para su aprobación definitiva. Mientras, en Quiroga el gobierno local no sacó la contabilidad hasta hace unos días y todavía queda la comisión informativa y la exposición al público. Después habría que aprobar los presupuestos en el pleno.

Por último, la alcaldesa de Sarria, Pilar López aseguró que no tiene constancia del bloqueo de ayudas, pues señaló que la cuenta general de 2016 «ya fue presentada». La regidora recordó que el documento fue aprobado de forma inicial hace unos meses y ya salió a exposición pública. El pleno le dio luz verde de forma definitiva el pasado jueves, «tras lo que fue remitida al Consello de Contas».

Polémica

Un decreto de la Xunta del año 2012

En el año 2012 entró en vigor el decreto de la Xunta de Galicia por el que se sancionaba a los concellos gallegos que no entregasen sus cuentas a tiempo con el bloqueo del acceso a las subvenciones de carácter local. Hasta

esa fecha los ayuntamientos no tenían ningún tipo de penalización. Así, el reglamento estableció que los municipios deberían de entregar los presupuestos de un ejercicio en un periodo de diez meses siguientes al término del año.

Desbloqueo

Desde el Consello de Contas explicaron que el mero hecho de remitir las cuentas ante este órgano fiscalizador «xa é suficiente para levantar o veto de acceso ás axudas». «Non é preciso validalas, chega con que as administracións locais as envíen», precisaron.



Una veintena en Galicia

Actualmente hay una veintena de concellos en toda Galicia que todavía no han entregado sus cuentas al Consello de Contas. Además de los cinco lucenses hay siete en Pontevedra, cinco en A Coruña y tres en Ourense.