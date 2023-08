Los concellos lucenses acumulan una deuda viva de 27,77 millones

Los ayuntamientos lucenses cerraron 2022 con una deuda viva de 27,8 millones de euros, lo que supone un incremento del 17,28% con respecto a 2019, el primer ejercicio de los pasados mandatos, según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

En el desglose por municipios, el ayuntamiento de Viveiro continua a la cabeza de la lista de endeudados, con 8,60 millones de euros de saldo pendiente. Esto supone un descenso del 9,4%, lo que confirma la tendencia a la baja de su deuda desde 2014, cuando el total alcanzaba los 14 millones.

De cerca, le sigue el concello de Lugo, cuya deuda es ya de 5,99 millones de euros. La capital de la provincia experimentó un aumento considerable en un año, con una subida de 3,5 millones de euros. Así, al cierre de 2022, esta es cuatro veces mayor que la existente en 2019, cuando la cifra se situaba en los 1,18 millones.

En el resto de Galicia, A Coruña sobresale como la ciudad más endeudada otro año más y supera los 55 millones de euros pendientes de ser amortizados. A continuación, está otro municipio coruñés, Miño, con más de 19 millones de euros, lo que supone una deuda per cápita de 3.013,58 euros, siendo la más alta de Galicia. Además de Santiago de Compostela, con 15,28 millones, y la ya mencionada Viveiro; Poio, Vilagarcía de Arousa y Pontevedra superan igualmente a Lugo a pesar de tener menos habitantes.

El Ministerio de Hacienda, que realiza este informe a partir de los datos que le remite el Banco de España, indica que esta deuda está constituida por las obligaciones de las administraciones públicas en efectivo y depósitos, títulos de deuda y préstamos.

Provincia. Como ocurrió el año pasado, el ayuntamiento de Outeiro de Rei completa el podio de la clasificación provincial de deuda, con 1,7 millones de euros. En cuarto lugar, está Pol, que sigue siendo el municipio lucense con más deuda per cápita (932,38 euros).

Gráfico que muestra la deuda de la provincia concello a concello. EP

Según el informe publicado por Hacienda, el ayuntamiento de Sarria experimenta una fuerte subida en tan solo un año, puesto que pasa de registrar deuda cero a superar el millón de euros en 2022. Otro de los municipios que más aumenta es Baralla, que pasó de los 7.909 a los 489.000 euros.

Entre los concellos que disminuyen su deuda está Ribadeo, que baja de las siete cifras y sitúa su deuda en los 622.000 euros. Así mismo, continúa en bajada Cospeito, que era el segundo más endeudado en 2019.

Además, es notorio que más de la mitad de los ayuntamientos de la provincia estén libres de deuda: 35 de los 67. Entre ellos, se encuentra Monforte de Lemos, el segundo municipio con mayor población de la provincia de Lugo, y Foz, el sexto.

Desde 2019. Con respecto al inicio del anterior mandato, los municipios que más aumentaron su deuda son Lugo, Outeiro de Rei y Pol. En el caso de Lugo, pasó de superar apenas el millón -1.188.000 - a alcanzar los 5.992.000 euros.

Por su parte, Outeiro de Rei apenas alcanzaba los 12.000 euros en 2019; 20.000, en 2020, y 1,7 millones en 2021. La tendencia al alza continúa marcando el desarrollo del pasivo de Pol, que pasó de 644.000 euros a más 1,5 millones en la actualidad.

Al otro lado de la balanza destacan Cospeito y Barreiros por su considerable descenso en los últimos tres años. En 2019, estos dos municipios completaban el podio de deuda de la provincia, solo por detrás de Viveiro. La bajada registrada en Cospeito es del 51,4%; el municipio mariñao, un 78,6% .

Crece el pasivo. Según los datos del Ministerio de Hacienda, los ayuntamientos españoles registraron un nivel de pasivo de 17.630 millones de euros en 2022, una leve subida que puso fin a la trayectoria descendente iniciada diez años atrás, cuando los niveles de deuda eran muy elevados por culpa de la crisis económica.

Ahora, la subida de los números rojos puede corresponderse al ajuste negativo derivado de la liquidación en tributos del Estado de 2020, en la crisis sanitaria. A las corporaciones locales no se les perdonó totalmente la liquidación negativa de 2020 como sí se hizo con los gobiernos autonómicos.

Gráfico que muestra la deuda de los concellos de Lugo. EP

Por comunidades, el reparto de la deuda es desigual. La mayor parte corresponde a Andalucía, que supera los 5.400 millones. Le siguen Madrid, con 3.400 millones, y Cataluña, con 3.200.

En la décima posición se sitúa Galicia, con más de 250 millones pendientes de ser amortizados a cierre del pasado ejercicio. Un incremento anual del 6,7%, siendo la cuarta comunidad que más aumenta. Las comunidades que más han reducido sus pasivos son Asturias y Navarra.

Viveiro: habrá reducido 6,2 millones a final de este año y pagará hasta 2037

El Concello de Viveiro continúa la senda de amortización de su deuda y estima que a finales de este año se situará en 7.567.440,43 euros, lo que supone una reducción de 6.200.459,56 euros desde el ejercicio del 2014.

El edil de Facenda, Jesús Fernández, recuerda que el Concello cumple con el plan de pago a proveedores con el que en el último ejercicio amortizó 869.995,74 euros y avanza que en 2023 y 2024 serán cantidades similares. A partir de 2025 tendrán un cierto respiro pues "vanse deixar de amortizar 312.500 euros, co cal se van pagar uns 500.000 anuais", y desde 2029 abonarán 62.000 euros menos, de modo que de ahí hasta el año 2037, en que prevén dejar de pagar la deuda, amortizarán anualmente más de 400.000 euros.

La deuda procede de una acumulación de pagos pendientes con proveedores dos décadas atrás y las obligaciones del plan de pago condicionan de forma importante la economía municipal. "O presuposto de Viveiro é un presuposto encorsetado dende hai anos. Loxicamente hai unha carga de débeda bancaria que hai que devolver pero o Concello foi tratando de facer investimentos con axuda da Deputación", comenta.

Monforte: Tomé considera clave el control del nivel de gasto para lograr la deuda cero

El alcalde de Monforte, José Tomé, tilda de "empeño persoal" conseguir que la deuda del Ayuntamiento llegase a cero y en esa lucha considera que ha sido "imprescindible" controlar el nivel de gasto. Para el regidor monfortino es igualmente necesario "facer unha xestión económica rigorosa na que se procure reducir ao máximo o gasto corrente non prioritario e aumentar os esforzos no traballo de recadación".

Por otro lado, Tomé añadió que en su momento fue "partidario de conxelar as tasas e impostos" y destaca que en Monforte "non hai ningunha subida a excepción daqueles servizos que están suxeitos a contrato e que teñen cláusula de actualización do IPC, como o do lixo e a auga".

Aun así, el alcalde sostiene la necesidad de ·manter o equilibrio entre as prestacións que se lles dá aos cidadáns e os recursos disponibles·, por lo que considera que mantener la deuda cero todos los años es "practicamente imposible".

Tomé indica que hay momentos "puntuais" en los que el Ayuntamiento recurre a los bancos para llevar a cabo infraestructuras "prioritarias" que suponen ejecutar un elevado nivel de inversión.

Lugo: el gobierno local dice que el pasivo del Concello es cero desde hace seis años

Lugo se sitúa un año más como el segundo municipio de la provincia con más deuda viva. A pesar de ello, el gobierno local sostiene que el pasivo financiero, conformado por los préstamos que se solicitan y sus intereses, es cero desde 2017.

Así, explican que este dato corresponde a la estimación que hace el Estado a principios de año sobre recaudación a través de tributos en el municipio. Si cuando acaba el ejercicio, se recaudó menos, Hacienda refleja esa cantidad como deuda viva.

Fuentes municipales aseguran que no es un pasivo que se tenga pendiente de amortizar, sino que se prevé que ese importe se descuente en la siguientes partidas de gasto.

Según el Concello, el hecho de que la deuda viva haya aumentado en los últimos dos años se debe al saldo negativo resultante de la liquidación del año 2020, en el cual la pandemia hizo decaer la actividad económica en prácticamente todos los sectores y supuso una merma muy importante para la recaudación estatal.

De esta forma, indica que esa deuda viva se corresponde con la reducción de los ingresos por tributos del Estado previstos y no con el pasivo financiero.

Sarria: la deuda responde a una operación de crédito en 2022 para inversiones

La mayor parte de la deuda actual del Concello de Sarria se debe a la operación de crédito por importe de 991.900 euros solicitada el pasado año y que venía contemplada en el presupuesto municipal, que ascendía a 12,2 millones.

Ese préstamo, que en su día concentró las críticas de la oposición por el endeudamiento que generaba, se destinó a financiar las inversiones previstas en el presupuesto. Más de la mitad de esa cantidad fue dedicada al arreglo de vías de titularidad municipal, como la que va de Oural a Vilamaior.

Según el alcalde independiente, Claudio Garrido, esa inversión se ejecutó en su totalidad. El préstamo solicitado tenía un período de carencia de un año, por lo que comienza a pagarse en este 2023 y será amortizado en el plazo de una década.

El regidor explicó que el gobierno se decantó por esta operación de crédito después de anular en el ejercicio anterior la deuda que arrastraba el Concello.

"En 2021 dejamos la deuda a cero tras pagar más de 800.000 euros que venían de atrás", afirmó Garrido. Según dijo, los datos de Hacienda recogen ahora una aumento de la deuda "porque veníamos de cero, ya que antes la habíamos quitado".

Diputaciones: la de Lugo es la más endeudada de toda Galicia

La Diputación de Lugo es el organismo provincial que presenta una mayor deuda financiera de Galicia, con un acumulado pendiente de amortizar de 10,5 millones de euros.



No obstante, este dato indica que sigue con una tendencia a la baja, ya que supone un descenso de 1,5 millones con respecto a 2021 y de 4,5 desde 2019.



A pesar de ello, su deuda se sitúa muy por encima de los 3,5 millones del ente provincial ourensano, los 376.000 euros de la de A Coruña, que había cerrado 2021 sin deuda, o los escasos 2.000 que contempla la Diputación de Pontevedra.



A nivel nacional



En el resto de España, las diputaciones de Ciudad Real, Soria y Zamora son las únicas que no presentaban deudas pendientes al cierre de 2022.