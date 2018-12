El Concello de Friol subvencionará la mitad del coste de permutar fincas a los vecinos de la localidad. El alcalde del municipio, José Ángel Santos, anunció que incluirá una partida en los presupuestos del próximo 2019 para, de ese modo, apoyar la concentración de terrenos.

"Temos un total de 63.666 parcelas de natureza rústica. Isto lévanos, na maioría dos casos, ao minifundismo, e polo tanto, a incrementar os costes de produción nas nosas explotacións, pois non é o mesmo utilizar a maquinaria para traballar en fincas reducidas ou que estean a moita distancia do asentamento das naves principais do gando", indicó el regidor.

La administración local asumirá el 50% del coste del notario, en una medida pionera que pretende impulsar el principal motor económico de Friol, el sector primario, al fomentar que los vecinos puedan cambiar sus terrenos para conseguir extensiones más grandes concentradas. "A partir do 1 de xaneiro do próximo ano, o Concello de Friol converterase no único municipio de toda España no que permutar fincas entre os veciños recibirá recompensa económica", explicó Santos.

El alcalde recordó que en la actualidad "é moi difícil levar a cabo unha concentración parcelaria", por lo que con este tipo de medidas "vaise mellorando e reducindo o número de predios".

Friol tiene terminadas actualmente las concentraciones parcelarias de Burgo de Negral -571 hectáreas de superficie-, Gándara-Fraga de Carballo -93- y Marcela, en la parroquia de Silvela -282-. Son, en total, 946 hectáreas. La concentración de Seoane-Mundín está en fase de propuesta para decreto.

"Unha vez que levar a cabo unha concentración parcelaria é máis complicado, vémonos na obriga de apoiar dunha maneira directa e decidida como é o caso a este sector, implantando esta medida que cremos que pode ser dun gran calado entre gandeiros e agricultores, para que unificar fincas sexa máis fácil sabendo de antemán que contan co apoio do Concello", añadió el alcalde friolés.

"En definitiva, o que pretendemos é fomentar e ao mesmo tempo facilitar que os propios veciños se poñan de acordo e polo medio da figura da permuta, poidan, pouco a pouco, mellorar as súas explotacións e ser máis competitivos, reducindo costes de producion e obtendo desta maneira unha maior rendibilidade", concluyó el regidor.