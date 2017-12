El Concello de Friol aprueba un presupuesto para 2018 de unos 3 millones de euros

El Concello de Friol contará para el año 2018 con un presupuesto de cerca de tres millones de euros. El pleno de la corporación municipal dio luz verde ayer por mayoría a unas cuentas que el alcalde, el popular José Ángel Santos, definió como "ambiciosas, muy estudiadas y rigurosas". La oposición votó en contra.



El capítulo de gastos asciende a 2,9 millones de euros y se contemplan acciones como la aprobación definitiva del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), para el que se reservan más de 88.000 euros, de los cuales la Xunta aportará 49.795 euros.



Las cuentas contemplan, además, un montante de más de 700.000 euros para gastos de personal y más de 569.000 euros para infraestructuras. Se reserva también una partida de 487.000 euros para promocionar la cultura y el deporte. El alcalde explicó que "gran parte desta cantidade tamén irá destinada a impulsar a feira do queixo e do pan de Ousá".



Para servicios sociales, el presupuesto para 2018 prevé reservar un importe 389.728 euros.



FIJAR POBLACIÓN. Por otro lado, el Concello dota el capítulo de inversiones con una cantidad de 548.406 euros. El alcalde precisó que este esfuerzo económico tendrá como objetivo fijar población en el municipio e impulsar el sector primario. Además, aseguró que esta partida "verase incrementada ao longo do exercicio gracias ás xestións que temos en marcha coas diferentes administracións".



Una parte de esta cantidad irá destinada al taller de empleo que ya está en marcha y gracias al que se llevará a cabo la rehabilitación y adecuación del nuevo edificio que la Consellería de Educación ha cedido al Concello con el fin de trasladar para dichas instalaciones el Punto de Atención a la Infancia (PAI), para ampliar las plazas. "Deste xeito pretendemos eliminar a lista de agarda no noso municipio", destacó Santos.



A través del taller de empleo también se prevé rehabilitar íntegramente el centro social de la parroquia de Villafiz.



Los presupuestos diseñados para 2018 mantienen sin variación las tasas de suministro de agua, el cementerio municipal, el alcantarillado o el uso de la piscina. Y contemplan una modificación de la ordenanza del Ibi rústico para bonificar en un 95% la cuota íntegra del impuesto de aquellos inmuebles en los que se desarrollen actividades agrarias o ganaderas.



Las cuentas de Friol ascienden en el capítulo de ingresos a 2.996.000 euros y en el de gastos a 2.984.000 euros, por lo que el Concello estima presentar un superávit de más de 11.700 euros. El regidor avanzó que aunque aún no ha finalizado la liquidación del ejercicio de 2017, se estima que el Concello tenga unos 800.000 euros de remanentes.