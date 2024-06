Eleccións europeas: os comicios máis globais dende os ollos dos lucenses que residen noutros países

Máis de 370 millóns de persoas dos 27 estados membros da Unión Europea están chamadas a votar o domingo para elixir os representantes que ocuparán os 720 escanos do Parlamento Europeo nos vindeiros cinco anos.

As eleccións europeas despertan menos paixóns que as de ámbito estatal, autonómico ou local. Os potenciais votantes venas lonxanas, aínda que as consecuencias do resultado, para ben ou para mal, van chegar ata o último recuncho dos estados membros.

Os órganos de xestión da UE aínda son alleos para moitos porque a cultura europea non callou por igual en todos os países. O nome de Ursula von der Leyen, a presidenta da Comisión Europea (órgano equivalente ao Goberno), pode soar entre a cidadanía, pero poucos acertarían a enumerar algún dos 19 comisarios que dirixen os grupos de traballo equivalentes aos ministerios da UE.

A sociedade é consciente de que de Europa veñen subvencións para o campo, restricións para a pesca, normativas que condicionan as internas de cada estado... pero aínda custa asimilar que formamos parte dun ente global xunto cos lituanos, os rumanos, os húngaros ou os eslovenos, por citar algúns dos 27.

Esta concepción difire segundo os estados. Catro lucenses que residen en Bélxica, Dinamarca, Italia e Alemaña explican como se vive o proceso electoral nos seus países de acollida.

Os belgas están obrigados por lei a votar

Iria Folgueira é de Meira e traballa na oficina europea de Oxfam, en Bruxelas (Bélxica). Non se pode estar máis metida no miolo da cuestión nin ser máis consciente do que está en xogo nas eleccións do domingo. Está preocupada polo desinterese xeral por estes comicios e polo descoñecemento do verdadeiro papel do Parlamento Europeo. Por iso, advirte das consecuencias de "deixar que outros decidan por nós".

Iria Folgueira. EP

Concretamente en Bruxelas, aínda que só sexa por proximidade aos órganos de goberno, "a xente está máis concienciada que noutros lugares sobre o tema europeo". Pero explica que hai dúas cuestións fundamentais que motivan a maior participación dos belgas nos comicios europeos con respecto a outros países.

"A primeira é que en Bélxica votar é obrigatorio e pódente multar ou pedirche explicacións, aínda que creo que non soe pasar. Se non votas tes que ter un xustificante de que estabas traballando, viaxando ou inventar algo porque por lei estás obrigado". E a outra diferenza é que o domingo en Bélxica "hai eleccións europeas, nacionais, federais e rexionais", que tamén é un incentivo máis para atraer a poboación ás urnas.

Non votar sen ter unha xustificación é motivo de sanción

Iria Folgueira lembra que o Parlamento Europeo vén de sacar unha campaña para animar á participación, consciente da elevada abstención que se rexistra nestes comicios. Insisten en que "se non votas outros van decidir por ti", en clara alusión aos movementos internacionais para orientar o voto.

Comenta que "hai espazos moi politizados que invisten en campañas para apoiar opcións políticas que conveñen aos seus intereses, pero que ás veces non son as que máis nos representan a todos. Estes grupos invisten en mobilizar o voto cara onde lles convén".

Iria Folgueira explica que estes grupos procuran a atención de "xente que vota un pouco ao chou, sen tomalo moi en serio", e oriéntana cara a extrema dereita, para favorecer, en definitiva, a desregularización, evitar o control sobre as súas actividades.

Iria Folgueira traballa desde Bruxelas para impulsar proyectos de Oxfam

A meirega vive desde dentro os procesos de xestación das políticas europeas. "Eu traballo nunha organización de dereitos humanos, fago lobby no Parlamento Europeo. Estou nunha burbulla con xente que está preocupada e que traballa en influenciar as políticas europeas. Entón nós si que estamos moi enriba diso e somos moi conscientes do potencial que ten Europa para garantir, por exemplo, que se controle a intelixencia artificial fronte a grupos que o que queren é que non regularicen nada. O mesmo ocorre coas empresas químicas, cos fertilizantes e os insecticidas tóxicos, e con moitos outros temas que están máis regulados desde a UE que nos países que a integran".

Iria Folgueira chama a atención sobre a "capacidade do Parlamento Europeo de regular como bloque a nivel global. Por exemplo, se temos no noso Concello un alcalde que di que o cambio climático non existe, haberá que roelo, pero as decisións que tome non poden ir en contra das directivas europeas".

Considera que "falta consciencia de para que sirve a UE, que vai máis aló de dar subvencións. Tamén fai falta perspectiva crítica. É importante ter presente o papel que vén facendo Europa na axenda social, en contrapeso co resto do mundo, especialmente Estados Unidos. Necesitamos máis identidade nese sentido porque iso é o que nos convén. Non todo é política estritamente económica".

A meirega advirte sobre campañas de grupos empresariais para orientar o voto no seu beneficio

Explica que "do tipo de Parlamento, do Goberno dos estados membros e do Consello Europeo depende que as políticas tiren máis para o lado social e progresista ou para o lado liberal, con grandes corporacións que presionan e piden desregularización, para evitar trabas a entes potentísimos que só queren o seu propio beneficio".

Iria Folgueira incide en que "as eleccións europeas son moi importantes porque están entrando forzas no Parlamento que teñen axendas moi regresivas, con programas fundamentalistas, temas relixiosos, negación de dereitos das mulleres, cuestións de orientación sexual e identidade de xénero". Neste sentido, apunta que "é importante que a xente se informe do que propoñen os partidos, das súas prioridades e compromisos, e que tome unha decisión informada para ir votar porque, se non o facemos, outros axentes e países do mundo que invisten en mobilizar votos vano facer por nós".

Os alemáns votan desde os 16 anos

O arquitecto vilalbés Javier Sanjurjo reside en Berlín e está vivindo un acontecemento histórico para a poboación alemana, pois por primeira vez poderán votar desde os 16 anos. Por este motivo, explica, nas escolas secundarias os rapaces reciben información sobre as eleccións e sobre a importancia da súa participación.

Javier Sanjurjo. EP

Javier Sanjurjo considera que ninguén é alleo ao proceso porque "Berlín é unha cidade moi global e dende hai meses vense pola rúa carteis dos diferentes partidos".

Apunta, ademais, que igual que ocorre en Bélxica, as eleccións europeas coinciden coas municipais en sete estados federais", o que tamén contribúe a fomentar a participación.

Dinamarca interésase

Gael Verao é de Sober, enxeñeiro de Camiños, e vive na actualidade en Dinamarca, onde participa nunha investigación de ámbito universitario. "Investigo modelos numéricos para entender mellor como se comparan os cables eléctricos no fondo mariño". A súa participación neste estudo é posible grazas a unha bolsa de investigación Marie-Curie, financiada pola UE.

Gael Verao. EP

Gael Verao explica que en Dinamarca percíbese un incremento do interese polas eleccións europeas "porque están a tomar consciencia da importancia da UE, algo que me choca porque o Goberno está bastante escorado á dereita e ten aprobado ultimamente políticas bastante restritivas, como as migratorias. Iso si, na liña de moitos países da UE".

Hai abstención, pero os daneses están a tomar consciencia da importancia da UE

En todo caso, apunta que está por ver que ese interese crecente se traduza nunha maior participación nas eleccións, pois os precedentes indican que os daneses se mobilizan menos nestes comicios que nos propios do país.

En canto á tendencia europea de avance da extrema dereita, apunta que "non vexo moita presenza desas ideas nas rúas, pero tamén estou na universidade, onde as persoas soen ser máis demócratas. En xeral, diría que a xente ten ideas máis socialdemócratas. Por exemplo, chamoume a atención que se fomenta a conciliación e a xornada de 7.35 horas".

Italia pasa

María Somoza é de Vilalba, pero vive en Castelfidardo (Italia) e traballa na Uci de neonatos dun hospital de Ancona. Afirma con rotundidade que "os italianos non viven estas eleccións como propias. O ambiente electoral está morto completamente, non hai actos de campaña, non chega propaganda electoral á casa e nin sequera hai carteis. Nas vallas dispostas para pegalos hai moitos espazos baleiros porque ningún partido os pediu".

María Somoza. EP

Con este panorama, augura unha "abstención total". Explica que "non se fala nada do tema. A xente non ten conciencia europea e non se preocupa, non saben da importancia dos fondos europeos nin dos problemas que afrontamos en Europa e que en Italia tamén nos afectan". Lamenta especialmente "a abstención de mulleres e mozos, que non son conscientes do problema da ultradereita".

Os italianos teñen dous días para votar e deben escribir os nomes dos candidatos

María Somoza atribúe gran parte deste desinterese á "crise política grande" que atravesa Italia, "coa esquerda fragmentada e sen identidade, sen definición entre esquerda e dereita". Ademais, lembra que os escándalos políticos están á orde do día, "máis que escándalos son delitos graves", que restan confianza na clase política.

O desinterese polas eleccións aumenta tamén pola proposta de candidatos. "Os cabeza de lista son os líderes dos partidos, pero nunca recollen a acta de deputados, pásanlla ao seguinte, así que a xente xa non se molesta en votar por eles porque saben que non van".

Comenta tamén que votar en Italia é difícil, aínda que habilitan dous días para facelo. "Non chega con meter unha papeleta nun sobre, senón que hai que escoller os candidatos e escribir o seu nome e isto non é fácil para todos".

Para estes comicios, María Somoza pode elixir se votar en España ou en Italia. "Sempre votei en Italia, pero desta volta fíxeno en España porque en Italia non atopei nada que me represente", explica.