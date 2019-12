El puente de la Constitución supondrá para algunos puntos de la provincia hacer el mes de agosto en diciembre. Algunos establecimientos de la Ribeira Sacra, A Mariña o A Montaña superan ya el 90% de ocupación, mientras que en la capital la demanda también es elevada, "sobre todo para la noche del sábado", señala Jacobo García, director del céntrico hotel Méndez Núñez.

Pero aunque el grado de ocupación será diferente según el destino de la provincia que se elija, el perfil de los visitantes es muy similar en todos los casos, escapadas en pareja o de familias, que en su mayoría proceden de otros puntos de Galicia o de comunidades cercanas. Otro punto común entre todos ellos, es que suelen realizar sus reservas "a última hora", tal y como señala el director del Hotel Santiago&Spa, Héctor Castro. Los visitantes aprovecharán su estancia en la capital para hacer compras, realizar visitas culturales o disfrutar de la gastronomía y la naturaleza.

De todos esos atractivos también se puede gozar, desde luego, en la Ribeira Sacra, en donde los visitantes también buscan los atractivos de la naturaleza y de la cultura del vino. El consorcio prevé para estos días una ocupación del 84%, lo que confirma a la comarca como uno de los destinos de moda en Galicia.

Mientras que los hoteles serán los establecimientos más concurridos, con un 97% de ocupación, la previsión es que las casas de turismo rural lleguen al 88. Las viviendas de uso turístico, como bodegas, casas antiguas o incluso pisos que funcionan como hoteles, también son otros de los establecimientos más demandados. Desde el consorcio esperan que las buenas cifras ocupación de estos días se prolonguen también durante la Navidad.

A MARIÑA

En A Mariña, el grado de ocupación es también cercano al 100%, como lo demuestra el hecho de que el Parador de Ribadeo esté completo "no solo para hoy y mañana [por el viernes y el sábado], sino también para el domingo, que es festivo en Madrid", según explica su director, Antonio Vázquez.

"A ocupación é moi alta, para venres rozando o cheo e o sábado igual", comenta el gerente del resort Las Sirenas en Covas, José Manuel Pereira, quien reseña que otros servicios del complejo como el thalasso o el restaurante también "están funcionando a tope". En el mismo municipio, el Hotel Urban también está "cheo", según indica Alejandro Balseiro. "Al 100%" están también en el Oca Hotel de Foz para este viernes y el sábado.

A MONTAÑA

El techo de la provincia demuestra que no sólo es atractivo cuando está cubierto de blanco, ya que disfrutará de un puente soleado que, no obstante, pondrá el cartel de lleno en la hostelería. En Cervantes, el Hotel Piornedo ya tenía desde hace semanas todas sus plazas reservadas. "Esta sempre foi unha fin de semana moi boa", indica Manuel Rodríguez, el gerente de este establecimiento. "Somos os Pirineos de Galicia, e durante o inverno temos boa ocupación. O único que necesitamos é ter as estradas limpas, porque de nada vale que a neve sexa un reclamo se depois os turistas non poden chegar", lamenta. Desde luego, eso no será un problema este fin de semana.

En O Cebreiro, el lleno también es total. Negocios como Casa Valiña o Venta Celta entran en el puente con todas sus habitaciones reservadas, al igual que otros establecimientos de la zona, en los que este jueves al mediodía era ya imposible reservar. Sin duda, una buena inyección económica para la aldea, en esta época del año en la que la afluencia de peregrinos desciende notablemente. "Non pasan máis dos 20 ao día", dicen.

SARRIA Y CHAIRA

La ocupación hotelera es baja para este puente en las comarcas de Sarria y Terra Chá. En la primera de las villas, el descenso de peregrinos hace que el sector turístico se resienta y la ocupación apenas supera el 40%.

El puente de la Constitución tampoco es especialmente bueno, en lo que a ocupación hotelera se refiere, en la comarca chairega. Distintos hostales y el Parador de Vilalba coinciden en apuntar que la cifra de ocupación para este viernes y sábado ronda el 50%. Para ellos, la época fuerte es "a partir da primavera, sobre todo a partir da celebración do FIV", indican desde el hostal Vila do Alba de la capital chairega.

Caso diferente es el del Spa Attica 21 de Santaballa, al 100% de su capacidad, un porcentaje "habitual" para estas fechas. "Para nós sempre foi boa a ponte da Constitución, ademais doutras datas como Semana Santa", aseguran desde el hotel.

Platos fuertes



Además de esos destinos más demandados, otras localidades de la provincia también colgarán el cartel de lleno este fin de semana, sobre todo, gracias a la celebración de diferentes tipos de eventos que atraerán a estas villas a un buen número de visitantes.



O Courel

La Festa da pisa da Castaña, en Froxán, es un clásico de la localidad, que ensalza este fruto como producto típico y el método tradicional de abrirlas.



A Pontenova

La localidad se convierte cada año por estas fechas en el epicentro de las antigüedades. Se calcula que unas 8.000 personas acudan este año a la cita, lo que deja a la villa sin plazas para poder dormir.



A Fonsagrada

Las plazas hoteleras para este fin de semana se agotaron en el municipio a comienzos de septiembre, cuando la asociación Petapouco e a Destempo anunció las fechas de la quinta edición de la Foliada. Para dar cobertura a los grupos y artistas, la asociación tuvo que pedir incluso el albergue municipal, pues entre todos ellos suman casi 200 personas.