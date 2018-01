Colectivos rurales buscan apoyo popular en defensa del bosque autóctono

Los colectivos Cousa de Raíces y Alianza por un Rural Galego Vivo, que aglutinan a más de 60 entidades gallegas de índole ambiental, social, vecinal, cultural, sindical y de comunidades de montes, presentaron este martes en Lugo la puesta en marcha de una iniciativa legislativa popular (ILP) en defensa del bosque autóctono y contra los incendios forestales.

Los promotores de esta iniciativa pretenden conseguir un mínimo de 10.000 firmas, que le permitan llevar su propuesta al Parlamento, con el fin de luchar contra el abandono del rural y fomentar la conservación de las especies forestales autóctonas, a través de un aprovechamiento sostenible del territorio, frente al actual modelo de gestión, "baseado no monocultivo de especies foráneas, especialmente do eucalipto, que non achega valor engadido e que ademais impacta de forma negativa no territorio", según explicó Roi Cuba, en representación de Cousa de Raíces.

Elías Somoza, de la Federación Rural Galega (Fruga), alertó de que en los últimos años se perdieron en el rural gallego "máis de 34.000 hectáreas de superficie agraria útil", lo que para él refleja el abandono que sufre el rural. Además, señaló que la mayor parte de esta superficie se "eucaliptizó, incluso naquelas zonas onde hai uns anos se realizou un importante investimento para executar programas de concentracións parcelarias".

PROPUESTAS. Algunas de las propuestas que se plantean a través de esta ILP es pedir una moratoria en los permisos de plantación de eucaliptos, prohibir la plantación de especies invasoras como el nitens, fomentar la conservación, investigación y sostenibilidad de las especies propias y masas frondosas que aún están sin inventariar, y fomentar el aprovechamiento sostenible de los montes mancomunados y de gestión pública.

Como medidas para prevenir los incendios proponen aumentar las distancias entre las plantaciones forestales y las tierras de cultivo y favorecer el asentamiento rural.