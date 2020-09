Coca Cola premia a emprendedoras

Biocentro Cárnico Traloagro, de María Isabel Gómez Rodríguez; Veil-Up, de Luz Soilán Pérez, y Ecologics, de Aurora López Boado, son tres de los cinco proyectos valorados con la mayor puntuación en la zona norte de España, de un total de 32 presentados en la segunda fase de Gira Mujeres Weekend, el programa intensivo de formación enmarcado dentro de la iniciativa Gira Mujeres de Coca Cola.

Desde Coca Cola, en un contexto marcado por la Covid-19, se continúa apostando por el compromiso con el empoderamiento de la mujer y el desarrollo económico -con la continuidad de un programa de formación dirigido a mujeres con ideas claras de negocio o en sus primeras etapas de emprendimiento-, para desarrollar herramientas y competencias y llevar adelante proyectos adaptados a un formato 100% online. En esta última edición se redobla el esfuerzo en el ámbito rural.

Estas mujeres recibirán como premio, desde mediados de septiembre, un periodo de mentoría de tres meses de duración de la mano de un experto de Impact Hub Madrid, la mayor red global de comunidades de emprendimiento con impacto, con 17.000 profesionales y presente en 100 ciudades de todo el mundo. Este les ayudará de modo personalizado a pulir detalles para desarrollar sus proyectos emprendedores.

Para Coca Cola la sostenibilidad y el compromiso con la sociedad han estado siempre en el centro de su negocio y la estrategia Avanzamos para Europa Occidental supone un paso del compromiso a la acción, con el objetivo de construir un mundo mejor, por las personas y el planeta, a través de sus marcas y de su cadena de valor.

María Isabel Gómez (Traloagro): "Es un orgullo que se haya seleccionado el proyecto"

Biocentro Cárnico Traloagro es un proyecto de comercialización de carne ecológica a través de una tienda online (enfocada a B2B y B2C) y con foco nacional e internacional. «Es un orgullo que entre tantas participantes se haya seleccionado nuestro proyecto», comenta María Isabel Gómez. «En este momento es un apoyo muy importante porque estamos con el desarrollo de la página web, que es la estrategia de márketing digital online que estábamos buscando y planteé en el proyecto para la tienda online», añade.

Luz Soilán (Veil-Up): "Me ayuda a dar a conocer mi producto"

Veil-Up es una Star Up que apuesta por producir y comercializar velos protectores faciales para higienizar las pruebas de ropa, con una barrera 100% biodegradable y antimanchas que evita el contacto del rostro con las prendas. «Es una oportunidad muy importante porque me facilitan una mentora que me ayuda con lo que más necesito en este momento, el márketing para dar a conocer mi producto y la empresa», Explica Luz Soilán. «No hay otro producto así en el mercado, no contamina y ayuda a prevenir contagios de Covid-19».

Aurora López (Ecologics): "Ser mujer emprendedora es dificil, pero se puede"

Ecologics es un proyecto de e-commerce para productos de higiene, cosmética y alimentación, cuya máxima es: salud, ecología, ahorro e innovación. «La venta por internet ofrece un mayor valor a las empresas», explica Aurora López, quien considera que el mercado ecológico se está afianzando y supone un valor añadido para el entorno. «Me han dado la oportunidad de relacionarme con otras mujeres emprendedoras y he ganado en seguridad. Ser mujer y emprendedora es complicado, pero se puede conseguir».