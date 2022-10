Cobradas las primeras piezas de caza menor

Como en el poema, el balance que se puede hacer del inicio este domingo de la nueva temporada de caza menor, que reúne en Galicia a más de 37.000 licencias -en la provincia de Lugo se superan las 11.000-, fue según el color del cristal con que se mire. Toño Pena cubrió en el tecor de Terra Chá, del que es vicepresidente, el cupo de tres perdices que podía capturar, como hicieron sus compañeros de faena. Eso sí, precisó recorrer unos 27 kilómetros, según registró el GPS de sus perros, para poder cobrarlas.

"Vimos máis de 50 perdices en dous puntos, Outeiro e Bazar", afirmó este cazador, que recordó que en su tecor sueltan unos 7.500 ejemplares en cada temporada desde hace tres años.

Además otro grupo de cazadores capturó tres liebres en este tecor, pese a que, según destacó Toño Pena, las condiciones meteorológicas "dificultaron" la jornada, pues se registraron "temperaturas altas e moito aire e moi seco, polo que os cans cansaron rápido". Indicó que sería más conveniente para la actividad cinegética que "caeran unhas gotiñas de auga de noite e que fixera máis fresco".

Antonio Castro, que salió este domingo al monte en el tecor de Cova da Serpe en Friol, explicó que, junto a otros cuatro compañeros, cazaron cuatro zorros. "Foi bastante ben para o que hai", afirmó este aficionado, que dijo que con otras especies, como el conejo, es "más complicado" por la falta de ejemplares.

En el tecor de Portomarín, Francisco López y otros cazadores ya cubrieron por la mañana el cupo de dos piezas que tienen, entre perdices y conejos.

"Para ser o primeiro día non estivo mal, aínda que non foi nada doutro mundo", afirmó Eugenio Villares, que se cobró un par de perdices en el tecor de Labrada, en Guitiriz. "Hai bastantes porque se fai repoboación, pero son bastante esquivas, non se deixan ver moito", añadió.

Más sombrío ve el panorama Jaime García, que dijo que en A Ulloa, como en otras comarcas, "hai pouca cousa", pese a la repoblación. Atribuye este "misterio" a enfermedades y a las consecuencias de la sequía. "Virán anos mellores", confía.

La temporada de caza menor durará hasta el 6 enero –27 de noviembre en el caso de la liebre–, que se podrá ampliar hasta el 12 de febrero en los tecores gallegos de régimen cinegético especial que lo soliciten. Esta actividad se puede practicar los jueves, los domingos y los días festivos.