La climatología invernal evidencia el pésimo estado de la A-6 en Lugo

El mal estado del asfalto de la autovía A-6 a su paso por la provincia de Lugo se hace todavía más evidente en estos días de climatología invernal. Y es que si en condiciones normales circular por esta vía ya resulta crítico, debido a los numerosos baches y el agrietado asfalto, en días de climatología adversa, como el de este lunes, la situación se complica todavía más y pone en relieve la urgente necesidad de una rehabilitación estructural de todo el firme de la calzada.

La situación más crítica se detecta en los tramos que atraviesan los municipios de montaña, concretamente, los que transcurren por Baralla, Becerreá, As Nogais y Pedrafita do Cebreiro. A lo largo de estos casi 40 kilómetros hay puntos especialmente críticos. Uno de ellos es en la calzada en dirección a Madrid entre los puntos kilométricos 461 (salida Neira de Rei, Baralla) al 451, en Becerreá.

Usuarios habituales de esta vía se quejan de que a lo largo de esos diez kilómetros de recorrido el carril derecho de la autovía está prácticamente destrozado, lo que hace que muchos usuarios decidan no circular por él, lo que no solo puede resultar peligroso sino que además es obligatorio siempre y cuando no se esté realizando un adelantamiento.

Estas circunstancias, que ya de por sí generan situaciones de riesgo, se complican todavía más en días de intensa lluvia o escasa visibilidad. Puntos especialmente críticos son los parcheados utilizados para reparar zonas de baches. Estos cambios de asfalto son una constante a lo largo de la A-6, pero el problema es que el compuesto utilizado no drena el agua, lo que provoca peligrosos embolsamientos. Así, al paso de cada vehículo se producen cortinas de agua que dificultan enormemente la visibilidad -sobre todo si se circula detrás de otro o a la hora, por ejemplo, de realizar un adelantamiento- y es más fácil que se produzcan situaciones de aquaplanning -cuando el dibujo del neumático no logra evacuar todo el agua necesaria y acaba perdiendo el contacto con el asfalto- lo que compromente la adherencia y puede ser causa de accidente.

Para solucionar muchas de estas deficiencias -entre ellas la deteriorada señalización horizontal de la calzada, que en muchos puntos es ya inexistente- el Mitma ya ha anunciado una actuación, presupuestada en 8,1 millones, para una rehabilitación estructural del asfalto entre los kilómetros 407 al 480 de la calzada izquierda. Se trata, sin duda, de algo muy necesario pero aún insuficiente.

El Gobierno gastó más de 83 millones en conservación

La subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez puso en valor la inversión de 83,2 millones de euros que el Ejecutivo central destinó al mantenimiento de la Red Estatal de Carreteras en Galicia. Rodríguez destacó que con estas actuaciones "corriximos o déficit que arrastraban as estradas de Galicia e da provincia de Lugo, debido ao deixamento e abandono de anteriores gobernos". En este sentido, la subdelegada también subrayó que desde el año 2019, Galicia recibió más de 552,2 millones para mejorar carreteras estatales.



Isabel Rodríguez también pidió a la Xunta más implicación en la conservación de carreteras que son de su competencia.