El clima preelectoral tensa un pleno de la Diputación que acaba en bronca

El espíritu navideño en el salón de plenos de la Diputación duró este martes exactamente lo mismo que el tiempo que cada uno de los diputados tardó en felicitar las fiestas al inicio de su primera intervención. A partir de ese momento, y ya sin transición, se impuso el clima preelectoral, con continuos cruces de reproches entre los distintos bandos, pullas, desaires mutuos y una tensión en el ambiente que fue subiendo hasta el punto de que la sesión finalizó de forma precipitada, con el portavoz del PP, Antonio Ameijide, expulsado, y sus compañeros de partido abandonando la sala en gesto de solidaridad.

Y es que como si se tratase del clásico navideño de Charles Dickens, el espíritu del señor Scrooge debió sobrevolar el salón de plenos, porque fue hablar sobre los fondos para la residencia de mayores de Becerreá para emprender un viaje al pasado y revivir las viejas polémicas de cuando el alcalde de esa localidad manejaba Suplusa. La mecha la encendió el grupo de vecinos que integran la plataforma y que intervinieron en el pleno -sin tener derecho ni autorización a hacerlo- para gritarle al diputado Pablo Rivera "déixese de palabrería".

El incidente dialéctico entre Tomé y Ameijide surgió casi a continuación, cuando el presidente de la Diputación culpó al popular de haber provocado la situación. "Pregúntome se ten algo debaixo do pelo, politicamente falando", le espetó. El portavoz popular quiso entonces defenderse por alusiones de lo que consideró un insulto, pero Tomé no se lo permitió al no estar en su turno de palabra. Ameijide arreció en sus protestas, por lo que Tomé lo llamó al orden hasta en tres ocasiones, hasta que lo acabó expulsando.

Con el popular se fueron también todos los demás diputados de su grupo, poniéndose así fin a tres horas y media de pleno, en el que el otra gran punto del día fue la aprobación del plan Deputación -anteriormente denominado plan Único- y que para el próximo ejercicio estará dotado con 21,7 millones de euros.

Concentración al inicio

Precisamente, antes del inicio de la sesión, alcaldes y portavoces de concellos gobernados por el PP se concentraron delante del Pazo de San Marcos en contra de este plan, lo que ya daba una idea de como podría ser el posterior debate.

Las expectativas no defraudaron y mientras que la portavoz socialista, Pilar García Porto, se esforzó por ensalzar las virtudes de un plan "que cunha dotación de 21,7 millóns supón o 20% do total do orzamento provincial", el popular Antonio Ameijide lo tachaba como un programa "contaxiado do sanchismo, xa que só sube aos concellos grandes e recorta recursos aos pequenos".

Por su parte, el vicepresidente provincial, el nacionalista Efrén Castro, acusó al popular de estar "instalado na mentira", al decir que el plan está "conxelado" cuando en realidad "se incrementou en 250.000 euros" y subrayó el carácter "totalmente obxectivo e transparente" de esta fórmula de reparto.

Aun así, el ambiente preelectoral no abandonó el debate en ningún momento. García Porto acusó a los populares "de vir pedir aquí o que non fan alá donde gobernan" y Efrén Castro los invitó a "non repetir estratexias" de confrontación que "claramente non lles funcionan". Ameijide insistió, por su parte, en hablar de un plan "contaxiado de sanchismo", mientras que al BNG los tildó como "os tontos útiles" al apoyar una fórmula "que favorece o municipalismo de amiguetes e das subvencións dadas a dedo".