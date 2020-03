"Las clases son gratis; no me va a reportar nada estar en casa"

¿Cómo sería esta cuarentena sin redes sociales? Facebook es ahora mismo un hervidero de propuestas para que el virus no lo ocupe todo, para que la cultura siga abriendo ventanas de diversidad, aunque sean digitales. En la provincia de Lugo, artistas y docentes, entre otros perfiles, ofrecen su saber hacer en estos días en los que la cultura se visibiliza como un elemento fundamental para pasar el tiempo en casa.

El músico Davide Salvado ofreció este domingo su primer concierto dentro del concepto ‘Músicas de sofá’. En un vídeo en su cuenta de Facebook, indicaba que el motivo de la iniciativa era "facer máis levadeira esta corentena", al tiempo que mandaba apoyo a todas las personas que están en casa y sobre todo en las ciudades "porque no rural temos unha maior liberdade neste momento", indicó.

Así que, desde su casa y de manera improvisada, sin escaleta y superando la rareza de dar un concierto frente a una cámara, Davide Salvado cantó varias músicas del repertorio tradicional, renovado. El próximo concierto desde su domicilio en el municipio de Palas de Rei será el jueves a las 13.00 horas, para todas aquellas personas que le sigan desde su perfil en Facebook.

CLASES. Si es que la necesidad agudiza el ingenio. Para ayudar a que la estancia en casa por la crisis del coronavirus sea más llevadera, en As Pontes, el recién inaugurado taller de artes Comeluz propone #atrincherARTE, clases de dibujo y pintura online para rellenar las horas de los más pequeños y promover actividades que los entretengan.

"Como imaginamos que los peques de la casa estarán más aburridos que una seta, vamos a empezar a impartir clases de dibujo y pintura online", anuncian en sus redes. Las clases empezarán hoy y la idea tuvo buena acogida.

"De momento tenemos 18 pero estamos lanzándolo para toda España y hablando con otros artistas para que se sumen y con compañeros de la facultad y parece que ya hay varios interesados", dice Sergio Picos, de Comeluz, un taller que solo dos semanas después de abrir se vio obligado a cerrar sus puertas por el coronavirus.

"Fue un palo, pero se nos ocurrió aprovechar este tiempo para hacer las clases. Al principio pensamos solo en nuestros alumnos para seguir dibujando y evolucionando pero después decidimos lanzarlo por las redes sociales para todos. En toda España estamos igual", dice un joven que tiene claro que en momentos como estos hay que apostar por la solidaridad.

"Las clases son gratis, no me van a reportar nada económicamente, pero tampoco me va a reportar nada estar en casa encerrado sin hacer nada", dice. Y de una forma sencilla muestra que "es un granito de arena más" para hacer más llevadera una situación de crisis nunca vivida.

Los museos también han abierto sus puertas por internet. El Prado puso en marcha la iniciativa #PradoContigo

Su idea es hacer las clases por Skype mientras sean pocos para poder interactuar con ellos. Pero si el número aumenta se pasará a YouTube en streaming con vídeos a los que puedan acceder todos e irá publicando juegos de ilustración, técnicas de creación de personajes y otras propuestas.

OTRAS PROPUESTAS. Después del éxito de iniciativas como el festival #YoMeQuedoEnCasa, que llegó a reunir a más de 30.000 personas en directo en alguno de sus más de 40 conciertos, son muchos los artistas que se suman a la música en directo por la red. Guadi Galego anunció que habrá concierto en breve. Y la lista es muy larga: este lunes arranca el Cuarentena Fest, organizado por artistas independientes, e Ismael Serrano tiene un concierto programado este martes.

Pero no solo es música lo que ofrece internet. El escritor Francisco Castro inició este domingo #CorentenaLiteraria con un fragmento de ‘Tantos anos de silencio’ y el artista Leandro Lamas anunció que este lunes hará un diseño paso a paso a las 16.00 horas en streaming. "Precisades um lapis, goma e folio", explica.

Los museos también han abierto sus puertas por internet. El Prado puso en marcha la iniciativa #PradoContigo, siguiendo a museos de Italia como la Pinacoteca di Brera o la galería Uffizi, para poder bucear por dentro del museo de manera virtual, y desde su perfil de Instagram publica numerosos vídeos para conocer las entrañas del museo, así como visitas virtuales con especialistas en arte.