Las cigüeñas regresan en Navidad

Aunque su presencia todavía no es muy numerosa, las cigüeñas blancas sobrevuelan las tierras de la comarca de Lugo y de Sarria desde noviembre "e xa en outubro houbo algúns avistamentos", según explica Óscar Rivas, de la Asociación Galega de Custodia do Territorio. Este regreso anticipado se convirtió en un hábito en los últimos años y pone en entredicho el refrán popular de "por San Blas la cigüeña verás". "Ahora se pasó de San Blas a San Nicolás. Muchas vuelven antes de la Navidad, y no en febrero", asegura Nancy Blanco, de la Asociación de Amigos das Cegoñas ourensana.

Si antaño migraban hacia el África subsahariana en septiembre, en un viaje de casi un mes bastantes ejemplares adultos acortan la ruta y van a zonas más cercanas como el sur de España o Portugal, tal como se comprueba en los que están anillados. Solo los más jóvenes, entre el primer y tercer año de edad, se desplazan hasta el Sahel.

Esta variación de la tendencia migratoria está influida por el cambio climático y la facilidad para encontrar alimento. "En tempos de menos neves, non se ven obrigadas a percorrer grandes distancias", afirma Rivas. Cada vez les compensa menos ir la zona de invernada en África "ao atopar comida en marismas e incluso e vertedoiros do sur de España ou en Portugal", dice el integrante de Custodia del Territorio, quien subraya que la mayor presencia de la Ciconia ciconia -nombre científico de la especie- en fechas tempranas se debe también al incremento de la población en la provincia de Lugo.

La cigüeña es un ave práctica, que se desplaza en función del alimento. "Los meses lluviosos o cuando abundan los gusanos y otros insectos en los prados, o la época de cultivo, cuando se remueve la tierra, son sus épocas preferidas en Galicia", concreta Blanco. Algunos vecinos aseguran que hay aves que optan por quedarse todo el año, "pero son casos contados. El censo de invernantes en Galicia oscila entre los 20 y los 25 ejemplares", aclara Nancy Blanco.

Óscar Rivas: "Na provincia hai arredor de 800 parellas de cegoñas e sábese que parte das aves adultas xa non van ata África"

Óscar Rivas, que participó en una campaña de anillamiento de cigüeñas jóvenes, asegura que en la provincia hay unas 800 parejas, 300 de ellas en A Terra Chá, donde su presencia es importante en Castro de Rei. O Corgo y la comarca sarriana es otro de sus lugares preferidos para asentarse, sobre todo en la recta de Sabarei a Maceda, en la carretera vieja de Lugo a Sarria. "Co paso do tempo chegarán máis, pero veñen cedo. Cando hai moitas é un auténtico espectáculo ver vinte ou trinta nunha charca ou nun prado", afirma Emilio B. Sánchez, empleado de una gasolinera de esa zona.

También abundan los ejemplares en la carretera de Lugo a Portomarín, así como en Monforte y Chantada. Emilio, natural de Melide, comenta que en este municipio "apareceu hai anos un nido, que levantou espectación, pero agora xa hai varios na zona". Óscar Rivas corrobora esta aseveración, ya que algunos aves jóvenes anilladas optaron por nidificar en Teixeiro y Melide, aunque lo normal es que lo hagan el lugar donde se criaron. En Ourense tienen su principal asentamiento en A Limia. Las cigüeñas optan siempre por volver a las mismas zonas de refugio y también a los mismos nidos con su pareja, a no ser que uno de los dos muera.