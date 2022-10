La CIG inicia protestas en Lugo para exigir un nuevo convenio para el transporte de pasajeros

La CIG realizó este lunes en Lugo la primera de las concentraciones para exigir el nuevo convenio del sector del transporte de pasajeros por carretera.

Con esta movilización, que tuvo lugar en la estación de autobuses de la capital lucense, el sindicato pide la reunión de la Comisión Negociadora do Convenio do Transporte de Viaxeiros por Estrada en Lugo, paralizado desde 2019.

Según explican desde la CIG, el anterior convenio tenía vigencia hasta 2015 aunque posteriormente se produjo un acuerdo marco para el sector en 2017 que, entre otros factores, determinó la actualización de las tablas salariales para los años 2016 y 2017.

Desde el sindicato destacan que la parálisis en las negociaciones provoca un grave desajuste al no actualizarse las nóminas de los trabajadores al IPC, lo que ha supuesto "unha perda do poder adquisitivo nos salarios do 8,5%", entre los años 2018 al 2021.