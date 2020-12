El cierre de Suplusa ya es efectivo, pero sin unanimidad

"O balance do PP de 17 anos de Suplusa é tremendamente positivo", afirmó este lunes el portavoz provincial del PP, Javier Castiñeira, en sintonía con el viceportavoz, José Antonio García, que añadió que su partido está "orgulloso de Suplusa". Los populares dejaron clara esta postura antes de votar en contra de los términos de disolución de esta entidad en un pleno que centró la que será, tal vez, la última discusión sobre esta polémica entidad, disuelta con los votos favorables de PSOE y BNG.

Si bien la disolución de este organismo se había acordado por unanimidad el 12 de septiembre de 2019, Castiñeira afirmó que "non se cumpliron os termos". Por un lado, el portavoz popular se manifestó contrario a que los trabajadores quedasen subrogados a Tragsa en vez de a la Diputación, criticando "a diferenza con respecto aos do Inludes ou da Fundación Tic", indicó. Por otro, afirmó que esta disolución "non adelgazou a institución, xa que o gasto de Tragsa en mantemento de persoal é maior".

La vicepresidenta provincial, la nacionalista Maite Ferreiro, aplaudió de manera irónica al PP "por preocuparse pola clase traballadora" e indicó que la situación de los trabajadores se resolverá "ata finais deste ano".

La portavoz socialista, García Porto, calificó de "demagóxico" el discurso del PP y defendió que tuvo representación en la comisión liquidadora y "todas as decisións foron unánimes e avaladas por informes técnicos", indicó.

Tomé cerró la sesión preguntándose "por que será que botan de menos Suplusa os señores do PP", y añadió que "a transparencia non pode permitir unha xestión de xenerosas asesorías de xente cercana a vostede", dijo a Castiñeira. También indicó que "os cartos non se deben amañar no propio interese", en relación al presupuesto de Tragsa, que afirmó es "menor có de Suplusa".