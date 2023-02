O Chucán: “Abalanzouse sobre min e agarroume pola gorxa. Non recordo nada mais”

“Abalanzouse sobre min e agarroume pola gorxa. Non recordo nada mais”. José Carnero Fernández, o Chucán, declaró este jueves en la Audiencia Provincial de Lugo que actuó en defensa propia cuando apuñaló a un compañero en el centro Remar de Baralla el 20 de agosto de 2021. El acusado se negó a responder a las preguntas de las acusaciones y contestó únicamente al interrogatorio de su letrada.

La víctima, por su parte, aseguró que O Chucán lo atacó por la espalda y de forma sorpresiva sin ningún tipo de discusión previa. “Me llamó, me giré y noté dos pinchazos. No me esperaba la agresión”, dijo.

La Fiscalía pide 14 años de prisión para José Carnero por estos hechos que tuvieron lugar en Baralla en el año 2021. El acusado, en prisión preventiva desde entonces, ya había cumplido diez años de cárcel por un delito de asesinato, una culpa que quedó extinguida en el año 2019.

José Carnero Fernández en la entrada de la Audiencia Provincial. SEBAS SENANDE

Según detalla el escrito de Fiscalía, el 20 de agosto de 2021, sobre las 7.20 horas, el acusado, que se encontraba en el centro Remar de la localidad lucense de Baralla, cogió un cuchillo de cocina de aproximadamente 21 centímetros de hoja, se dirigió hacia la víctima y, "aprovechando la circunstancia de hallarse de espaldas", lo atacó "de forma inopinada y sin mediar palabra".

La Fiscalía señala que le clavó el cuchillo en el costado izquierdo "con ánimo de ocasionarle la muerte" y, acto seguido, le asestó una nueva cuchillada en la zona del tórax, aunque "sin conseguir su propósito al ser repelida la agresión por el afectado".

A consecuencia de estos hechos, el herido sufrió unas lesiones que hicieron que necesitara una intervención quirúrgica urgente. El apuñalamiento le dejó varias cicatrices de hasta 3,5 centímetros en el costado, por lo que tuvo que estar cuatro días ingresado.

E Ministerio Fiscal concluye que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato en grado de tentativa, por lo que pide 14 años de prisión y cinco años de libertad vigilada. Del mismo modo, solicita que el procesado indemnice a la víctima con 1.127 euros por las lesiones, con 2.035 euros por las secuelas y 1.000 euros por la intervención quirúrgica, así como al Sergas con 1.012 euros.