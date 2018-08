No se sorprendan si el largo de estos días pasean por las calles de Chantada y al entrar en un comercio son recibidos por dos muñecos vestidos como carroceiros. Por segundo año consecutivo, el colectivo Amigos do Folión y la asociación de empresarios y el Centro Comercial Abierto ( CCA) colaboran para decorar la villa del Asma antes de una de sus jornadas más representativas.

Serán 18 los negocios asociados que participen en esta iniciativa. Los escaparates de esos establecimientos estarán ocupados por elementos característicos del Folión de Carros hasta el día de su celebración, el próximo 25. Una vez finalizado el festejo, un jurado elegirá las mejores y más originales creaciones.

Néstor Quiroga: "Queremos dar unha imaxe de unidade en torno a unha festa tan importante e que trae moita xente a Chantada

"Queremos dar unha imaxe de unidade en torno a unha festa tan importante para Chantada. O Folión é un gran atractivo turístico que trae moita xente, o cal é fundamental para o comercio local", valoró el presidente de la asociación de empresarios, Néstor Quiroga.

Manuel Vázquez Regal: "Gústanos que a xente se sinta identificada co Folión e entenda que non hai que participar no desfile para ser parte del"

Según afirma, la primera edición tuvo "un grande éxito" y la respuesta de la gente animó los dos colectivos a repetir la iniciativa."Gústanos que a xente se sinta identificada co Folión e entenda que non hai que participar no desfile para ser parte del" señaló el presidente de Amigos do Folión, Manuel Vázquez Regal.

Todavía quedan muchos adornos por poner en Chantada, donde la tres semanas de la celebración ya se respira Folión. La residencia de mayores también hizo su contribución. Sus usuarios fabricaron los cuatros carteles con las palabras folión, cultura, tradición y ledicia que reciben los visitantes de la casa de la cultura y las figuras representativas de carroceiros que descansan en uno de los balcones.

LA FIESTA. El Folión de Carros recrea durante la noche del sábado de las fiestas chantadesas de agosto escenas tradicionales del pasado de la villa. Oficios, romerías, fiestas o costumbres se representan sobre carros o plataformas tiradas por vacas.

Amigos do Folión, el colectivo organizador, promovió hace años que todos los vecinos se vistan ese día de carroceiros. Los hombres llevan puestos boina, chaleco y camisa y las mujeres visten falda, blusa, delantal y paño.