Chantada y A Pastoriza, únicos municipios de la provincia por encima de 250

Chantada y A Pastoriza continúan, en el inicio de una nueva semana, como los municipios de la provincia de Lugo con la incidencia acumulada más elevada. Son, de hecho, los únicos por encima de los 250 casos por cada cien mil habitantes.

Ambos municipios se manejan en tasas muy similares. Eso sí, este lunes se encuentra ligeramente por encima Chantada, que muestra una IA a 14 días de 343, mientras que la cifra de A Pastoriza es de 337.

En la horquilla inmediatamente inferior, que abarca municipios con una incidencia acumulada entre los 150 y los 250 casos por cada 100.000 habitantes, hay dos concellos lucenses: Láncara y Pantón. El resto de ayuntamientos no alcanza los 150.

De hecho, en 34 de ellos no se ha diagnosticado ningún nuevo caso en las últimas dos semanas: Abadín, Antas de Ulla, Baleira, Barreiros, Begonte, Bóveda, Castroverde, Guntín, O Incio, Xove, Mondoñedo, Monterroso, Muras, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Ourol, Paradela, Pedrafita do Cebreiro, A Pobra do Brollón, A Pontenova, Portomarín, Quiroga, Ribas de Sil, Ribeira de Piquín, Riotorto, Samos, Rábade, O Saviñao, Sober, Triacastela, O Valadouro, O Vicedo y Baralla.

CIUDADES. Las principales urbes gallegas no presentan datos especialmente preocupantes. Las dos ciudades con la incidencia acumulada más alta son Vigo y A Coruña, ambas con una tasa superior a 100.

Ferrol y Santiago, por su parte, mantienen su IA por debajo de 40.