Los chalecos amarillos toman San Marcos

El entorno del Pazo de San Marcos, sede de la Diputación Provincial, vivió este martes su particular movimiento de los chalecos amarillos, como símbolo de protesta por el mal estado de las carreteras de la red provincial. Convocada por el Partido Popular en clara clave preelectoral, la concentración reunió a varios cientos de personas -casi quinientas, según los populares, y apenas doscientas para el grupo de gobierno- que exigieron al presidente provincial, el socialista José Tomé, un plan de mantenimiento "obxectivo e integral" para la red viaria de los 67 ayuntamientos lucenses.

Los diputados del grupo popular, acompañados por su presidenta Elena Candia, se mostraron muy satisfechos por la forma "respectuosa e reivindicativa" en la que se desarrolló una concentración que se inició unos 45 minutos antes de que arrancara el pleno ordinario de la Diputación.

El portavoz del PP, Antonio Ameijide, tildó al presidente provincial de "irresponsable" por tener "abandonada" la red viaria provincial y lo acusó de destinar los fondos de la Diputación "a pagar as carreiras políticas do PSOE e do BNG, mentres todos sufrimos a nefasta situación que amosan todas as estradas provinciais".

A estas acusaciones también se sumó Elena Candia, que subrayó que "unhas infraestruturas de calidade son futuro e, neste caso, o que necesita a provincia de Lugo é que os seus 67 concellos estean vertebrados a través dunha rede viaria en condicións".

La presidenta de los populares también denunció que la red viaria provincial "suma anos de abandono" y acusó a los dos partidos "perdedores" que forman el gobierno provincial de "empregar a Diputación para afianzarse no poder sen ter en conta as prioridades da provincia e as infraestruturas son unha delas".

Moción popular

Una vez finalizada la concentración en el exterior, que se desarrolló sin ningún tipo de incidentes, los diputados provinciales accedieron al salón de plenos ataviados con los mismos chalecos de la protesta y en los que se podía leer el lema Estradas da Deputación dignas xa.

Aunque estas particulares prendas amarillas estuvieron presentes durante toda la sesión plenaria, ya que permanecieron colgadas en los respaldos de las sillas que ocupaban los doce diputados del PP, su presencia se hizo más notoria cuando llegó el momento de debatir una moción de los populares encaminada a pedir un plan integral para la renovación y mejora de la red viaria provincial.

El diputado popular José Ángel Santos se encargó de tensar el debate, acusando directamente a Tomé del mal estado de las vías provinciales y de practicar una "política de sectarismo e sen escrúpulos". El también alcalde de Friol fue todavía más allá en su dureza dialéctica al afirmar que el "fanatismo e desidia" con la que, según él, actúa Tomé en esta materia "convérteo nun presunto delincuente viario, chegando ao punto de que está poñendo en risco as vidas das persoas que circulamos por estradas provinciais día tras día".

Las graves acusaciones hicieron intervenir al propio presidente provincial, que lo invitó a que retirase la acusación de delicuente, "aínda que se non o fai xa lle anuncio que non aparecerá na acta da sesión".

La réplica socialista a Santos se la dio el diputado Pablo Rivera, que en tono también muy duro afeó "a gravidade" de las palabras de Santos, que "ultimamente parece que está encantado de coñecerse, pero a cuxa vanidade xa lle puxo freo a propia Elena Candia cando na pasada noite electoral lle dixo que vostede non ía ser presidente provincial".

Cinturón comarcal

Rivera continuó su intervención en el mismo tono bronco, tildó de "teatrillo" la movilización promovida por los populares antes del inicio de la sesión y anunció que el equipo de gobierno ya tiene dispuestos "case un millón de euros para amañar o cinto comarcal".

El nacionalista y vicepresidente provincial, Efrén Castro, tampoco rehuyó el debate y en su turno de intervención llamó "vagos" a los populares, "porque non presentaron nin unha soa emenda aos orzamentos". También acusó al PP de utilizar las carreteras provinciales como arma electoral, "porque co que levan pedido neste mandato faría falta na Deputación un orzamento catro veces maior do que ten, porque vostedes nunca din de onde sacarían os cartos". Ya para finalizar pidió a los populares "seriedade" en sus propuestas.