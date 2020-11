El certamen Vilas en Flor distingue a cuatro concellos por sus zonas verdes

La Fundación Juana de Vega, la Asociación de Viveristas do Noroeste (Asvinor) y la Asociación Galega de Empresas de Xardinería (Agaexar) miden el diseño, la gestión y el mantenimiento de los espacios verdes municipales en el certamen Vilas en Flor, que en su tercera edición ha distinguido por su buen hacer a 26 concellos gallegos, entre ellos cuatro lucenses: Chantada, Sarria, Mondoñedo y Guitiriz.

La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, a través del Instituto de Estudos do Territorio, colabora con esta iniciativa, que este miércoles hizo entrega de sus galardones en un acto virtual al que se sumó la conselleira Ángeles Vázquez, que agradeció el esfuerzo de los municipios galardonados, un reflejo de la variedad y la riqueza paisajística de Galicia.

Vázquez incidió también en que este reconocimiento es más que un sello de calidad o un premio, pues muestra la conciencia que tienen sobre el valor del paisaje, así como su implicación en la protección y la conservación de la riqueza natural de su entorno.

La conselleira recordó además que el paisaje es una cuestión "esencial e identitaria" de Galicia, por lo que la Xunta impulsa iniciativas y establece herramientas que contribuyan a "manter viva a Galicia verde e azul".

El jurado destaca la labor de Chantada en aspectos como la gestión del agua, la conservación de espacios o su vivero municipal

El programa Vilas en Flor busca "a mellora ambiental, social e económica dos concellos" y valora "as actuacións medioambientais, enriquecidas con obras de paisaxismo, axardinamento, ornamentación floral, mobiliario urbano e espazos lúdicos". Para el jurado, que visitó todos los municipios, el de Chantada, junto a Allariz, merece cuatro Flores de Honra "polo grande esforzo dos xestores municipais no eido da posta en valor do seu patrimonio natural".

Destacan sus acciones en espacios arbolados y el uso de vegetación de temporada en el centro urbano y los paseos fluviales, así como su "óptimo" estado de conservación. La gestión del agua, el uso de técnicas de xerojardinería, la apuesta por el compostaje, el vivero municipal o la "fabricación propia de madeira para mobiliario en zonas verdes" son otros aspectos que reseña el jurado.

Mondoñedo, por su actuación en el cementerio histórico y la recuperación del Barrio dos Muíños, y Sarria, por sus parajes naturales, el Camino Francés y los proyectos de recuperación del arbolado urbano y de concienciación ciudadana, obtienen dos Flores de Honra. Y Guitiriz se estrena con una, por sus espacios naturales, sus cuatro rutas de senderismo, su brigada municipal para conservar espacios verdes y sus potencialidades.