O Certame de Investigación Condado de Pallares alenta novos traballos

O Museo Provincial de Lugo acolleu este mércores a presentación do XV Certame de Investigación Condado de Pallares, convocado pola Asociación de Amigos do Mosteiro de Ferreira de Pallares co apoio da Vicepresidencia da Deputación de Lugo, a Xunta de Galicia, os concellos de Guntín, Taboada e Chantada, os GDR Miño Ulla e Comarca de Lugo e a Caixa Rural Galega.

O certame ten por obxectivo promover a investigación nos eidos da lingüística, a historia, a arte, a arqueoloxía, a antropoloxía, a etnografía e o folclore no territorio do antigo Condado de Pallares, que abarcaba os actuais concellos de Guntín, Portomarín, Taboada, Chantada e Carballedo.

O premio está dotado con 3.000 euros e a publicación da obra. Os investigadores poderán presentar as súas achegas até o 30 de setembro por correo certificado, baixo plica, á Casa Reitoral de Ferreira de Pallares, onde ten a súa sede a asociación. Terán que ser traballos de investigación, orixinais e escritos en galego. O xurado emitirá o seu fallo o día 6 de novembro.

O presidente da asociación promotora desta convocatoria, Carlos Vázquez, sinalou na presentación a relevancia dun certame "que nos últimos anos recibe traballos de toda Galicia", indicou, ao tempo que trasladou o agradecemento ás entidades colaboradoras.

A vicepresidenta da Deputación, Maite Ferreiro, puxo en valor o traballo desenvolvido pola asociación, que "ademais de sacar adiante unha nova edición do certame nun contexto difícil, tamén fixo un esforzo por manter a actividade e apoiar o sector cultural", manifestou. Ferreiro puxo ao dispor das persoas investigadoras os fondos da Rede Museística.

Pola súa banda, o secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, destacou a contribución deste certame á investigación da cultura galega. "É fundamental para coñecer o noso pasado e o que nos configura como pobo", comentou, e defendeu o apoio da Xunta por ser esta "unha aposta por preservar e afondar no coñecemento dos valores máis senlleiros da nosa cultura", comentou.

No acto tamén estiveron presentes a alcaldesa de Guntín, María José Gómez; o alcalde de Taboada, Ramiro Moure; o rexedor de Chantada, Manuel Varela; o director de Caixa Rural, José Manuel López Marcos, e o xerente do GDR Miño Ulla, Javier Rodríguez Medela.

Os premiados nas dúas últimas edicións foron Carlos Regueira, por un traballo sobre os hórreos, e Yolanda Vázquez, por unha obra sobre os caneiros de Guntín.