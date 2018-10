Cerca de 15.000 lucenses se vacunaron contra la gripe en la primera semana de la campaña

Desde la puesta en marcha la campaña de vacunación contra la gripe, el pasado lunes, ya se han vacunado cerca de 15.000 personas en toda la provincia de Lugo, según los datos hechos públicos este viernes por el jefe de Medicina Preventiva del Hula, Carlos Quintas, que presentó los planes de contingencia para "hacer frente con la máxima efectividad" a la temporada de esta enfermedad.

El virus de la gripe, ha explicado Quintas, se cobró la vida de 268 personas en la campaña 2017-2018, prácticamente todas pertenecientes a grupos de riesgo. "Hubo alguna temporada pasada, desde la pandemia de 2009, en que se ha muerto gente joven por neumonías bilaterales, o incluso alguna embarazada. De ahí la importancia de transmitir a nuestros propios compañeros que no estamos hablando de un perfil de una persona enferma, la mujer embarazada es un proceso fisiológico normal pero puede morir, y puede morir porque se descompensa por trabajar para ella y para la criatura", ha precisado.

De los muertos por gripe en Lugo, "casi un 75 por ciento fallecieron por no haberse vacunado de la gripe", cifras similares a las de todo el país.

El jefe de Medicina Preventiva ha llamado la atención sobre las corrientes "antivacuna", con una mayor incidencia sobre los menores, aunque ha destacado que en "España, por suerte" hay una cifra de seguimiento del calendario vacunal infantil "en franjas del 92 al 95 por ciento". "Tenemos una sensación de seguridad, en España, de que los padres responden de forma muy fehaciente en proteger a sus hijos", ha incidido.

En todo caso, Quintas ha advertido de que "quedan núcleos de población, guettos residuales a los cuales no se llega suficientemente por los servicios socio sanitarios, grupos étnicos de nuestro país y bolsas de población inmigrante que desconocemos". "No quiero estigmatizar a la población inmigrante: a veces llegan pero no hemos accedido al conocimiento de que están aquí y todavía no están ni siquiera censados. En ese pequeño grupo es donde está –sujetos sin vacunar-- y, a lo mejor por sus tradiciones culturales o religiosas, pudiera hacernos un pequeño pull de gente a la que no vacunamos", ha zanjado.