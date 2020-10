Las escuelas infantiles y centros de enseñanza no universitaria de Galicia se acercan al millar de contagios activos por coronavirus y al medio millar de centros afectados.

Los centros de la provincia de Lugo suman cinco casos activos más desde el martes, para un total de 95, mientras que se mantienen seis aulas cerradas. Cinco de ellas ya estaban (en los colegios Cervantes, Divina Pastora y el instituto Muralla Romana de Lugo; en el IES A Pinguela de Monforte y en el CPR Landro de Viveiro) y se incorpora otra en el CEIP Plurinlingüe Santa María de A Fonsagrada. Sale de la lista y, por tanto, deja de tener un aula clausurada, la escuela infantil Quicos de Lugo.

Además, en el balance de este miércoles entran en la lista de centros con casos el CPR Galén de Lugo, con un alumno positivo, y el CEIP Plurilingüe de Monforte, con otro.

GALICIA. En concreto, son 914 los contagios activos por covid-19 en centros gallegos, 47 más que el martes, y 479 los centros con al menos un positivo, 13 más, según consta en el último recuento del Servicio Galego de Saúde.

También han aumentado en las últimas 24 horas las aulas en cuarentena, hasta las 46, diez más que en el anterior balance. Siguen cerrados los dos mismos centros que el martes: la escuela infantil Golfiños de Lugo y el punto de atención infantil de Boborás.

La evolución de la pandemia en los centros educativos de Galicia ha sido desigual por áreas sanitarias. La que ha registrado un mayor incremento de casos vuelve a ser la de Vigo, que totaliza 210 contagios, 23 más que ayer, y diez aulas cerradas, una más.

A Coruña figura en segundo lugar, pese a que ha visto reducida su cifra de contagios hasta los 154, ocho menos, mientras que siguen cerradas seis aulas.

También ha habido un descenso de la incidencia de la covid-19 en los centros educativos del área de Santiago, que contabiliza 133 positivos, cuatro menos, y cinco aulas cerradas.

Ourense ha roto una racha de dos jornadas de descensos y ha aumentado en un nuevo caso su saldo, hasta los 134.

Otro incremento de las últimas horas se ha producido en el área de Pontevedra, con 107 casos, 9 más que el martes, y seis aulas cerradas, tres más.

También han ido a más los positivos en Lugo, con 95 casos, cinco más, y seis aulas cerradas, las mismas que un día antes, y en Ferrol, con 85 casos, quince más, y cinco aulas cerradas, una más.

Sanidade exigirá un estudio técnico a los colegios que quieran instalar un purificador de aire

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha explicado este martes que las autoridades sanitarias no descartan la instalación de purificadores de aire en las aulas, aunque siempre que cuenten con un estudio técnico sobre su instalación.



Así lo ha dicho a preguntas de los medios durante la rueda de prensa celebrada en el Sergas para dar cuenta de los asuntos tratados en la reunión semanal del comité clínico de expertos.



En concreto, García Comesaña ha recordado que, en este ámbito, existe un protocolo acordado también con la participación de la Consellería de Educación en el que se incluyen "una serie de medidas" para prevenir contagios, fundamentalmente el uso de mascarilla y la ventilación.



Así, el conselleiro ha apuntado que estas dos premisas son "fundamentales" y que cualquier otra medida sería "complementaria" al cumplimiento de éstas. "Los informes de los que disponemos no lo descartan, pero después de medidas como la mascarilla y la ventilación y después de un estudio técnico adecuado para adaptarlo", ha dicho.



En este sentido, Julio García Comesaña ha indicado que las pautas del protocolo son de obligado cumplimiento y que cualquier elemento adicional "se recomienda, pero con un estudio técnico previo", aunque no ha precisado quien se encargará de elaborarlo, dado que es una cuestión que aún hay que "ir cerrando".