Tres centros educativos entran en la lista de afectados por casos de covid en Lugo

La lista de escuelas infantiles y centros de educación no universitaria de Lugo afectados por algún caso de coronavirus sigue creciendo. Los datos publicados este miércoles por la Xunta incorporan tres instalaciones en relación al balance del martes, con lo que el total se eleva a 80. Lo que no varía es el número de aulas cerradas en la provincia, 12, aunque una de las que estaban clausuradas el martes —la del CPI Luís Díaz Moreno de Baralla— ya está reabierta.

Aun con ese cambio, las aulas cerradas continúan siendo una docena porque hay una nueva, en la escuela infantil Nosa Señora do Campo de Ribadeo. Ese es precisamente uno de los tres centros que entran en la lista por la detección de casos de covid, junto con el CEIP Illa Verde de Lugo y la EEI San Roque de Viveiro. Todos ellos están afectados por un positivo.

En total, la Xunta contabiliza 172 casos de coronavirus activos en el entorno escolar de Lugo, uno más que en la jornada anterior. Es el resultado de sumar los de esas tres instalaciones y uno más en el CPI Plurilingüe Virxe do Monte de Cospeito —que así tiene dos en total— y, en Lugo, en el CEIP de Casás (con cuatro), el CEIP Rosalía de Castro (con tres) y el CIFP Politécnico (con cuatro). Además, el CEIP A Ponte de Lugo suma otros dos al que ya contabilizaba el martes.

Frente a estos nuevos positivos, en otros centros disminuyen: en Burela, en el CEIP Plurilingüe Vista Alegre; en Lugo, en el CPR Galén de Lugo, el CPR Plurilingüe Cervantes y el CPR Plurilingüe San José, y el CEIP Plurilingüe de Monforte de Lemos. En cualquier caso, todos estos centros siguen teniendo algún caso.

Por lo demás, en el informe diario de la Xunta sigue figurando un centro lucense cerrado, la escuela infantil Golfiños de Lugo, aunque su directiva informó de que abrió este lunes.

No es la única discrepancia con los datos divulgados por la Administración autonómica. La dirección del CEIP Xoán de Requeixo de Chantada emitió este miércoles un comunicado para expresar su "indignación" con la información divulgada por la Consellería de Educación y asegurar que los datos sobre su colegio "non son reais". Subraya que no tiene constancia de los dos contagios que figuran en el listado.

En el caso del CEIP Ricardo Gasset de O Incio, mientras, el Concello anunció este miércoles que no se ha detectado ningún positivo en el centro, que recupera la normalidad. Once niños vuelven a las aulas tras guardar cuarentena por el positivo del acompañante de un bus escolar.

Los casos que afectan a centros se reducen en Galicia, con 70 aulas cerradas

GALICIA. En el conjunto de la comunidad son 1.263 los casos de coronavirus que afectan a escuelas infantiles y centros educativos, 35 menos que el martes. Hay 70 aulas cerradas, el mismo número.

Por áreas sanitarias, las más afectadas son la de Vigo, con 374 casos (8 menos) y 18 aulas en cuarentena; seguida de la de A Coruña, donde en cambio suben los casos hasta ser 239 (5 más) y contabilizarse 19 aulas cerradas, una más

En el área de Santiago, mientras, se cuentan 125 positivos (9 menos) y seis aulas cerradas. Pontevedra aglutina 146 positivos (3 menos) y 8 aulas en cuarentena, mientras que Ferrol tiene 107 casos (17 menos) y 2 aulas cerradas, sin variación.

El área sanitaria con menos contagios es la de Ourense, con 100 (cuatro menos) y cinco aulas cerradas, una menos.