El centro de atención de Castromaior opta al premio Mies de arquitectura

El centro de interpretación y de atención al peregrino del castro de Castromaior, en Portomarín, ha sido una de las obras seleccionadas para los prestigiosos premios Mies van der Rohe de arquitectura. Esta instalación, obra del arquitecto coruñés Carlos Pita, competirá con otros 362 proyectos -29 de España- procedentes de un total de 38 países europeos.

Para Carlos Pita el hecho de que esta obra haya sido seleccionada para este galardón "xa é en si mesmo un premio". Y es que, según explica el arquitecto -el único gallego que opta a esta edición de los premios- para participar "non é necesario presentarse, xa que é un xurado independente o que se encarga de facer a lista de nomeados".

A partir de ahora, el jurado seleccionará 40 proyectos finalistas y, posteriormente, visitará a sus autores, para hablar con los arquitectos, sus equipos, los clientes y promotores del proyecto y aquellas personas sobre las que las obras tienen repercusión. El fallo del jurado se conocerá el próximo mes de enero.

Carlos Pita se encargó de la construcción del centro de interpretación de Castromaior, después de ganar el concurso público convocado en su momento por el Mitma. Se trata de un edificio singular, en el sentido de que se trata "dun centro aberto, no que se pode entrar e saír libremente -porque non ten nin portas nin ventás- e que non necesita mantemento nin persoal, o que para un concello pequeno é moi importante porque ás veces se lles outorga unha dotación e despois atópanse con que non teñen cartos para mantela", explica el arquitecto.

Otra de las particularidades es que el edificio, aunque construido en hormigón, ha sido concebido "como unha desas ruínas pétreas como pequenas capelas, nas que a maleza crece libremente ata o punto de que case se mimetiza coa paisaxe", explica su autor.

El centro de interpretación de Castromaior competirá contra otros 28 proyectos españoles proyectados, como el Tanque Garden en Santa Cruz de Tenerife, la Biblioteca Pública de Córdoba, el edifico Fontán en Santiago de Compostela, o la Casa Tarrago en Barcelona, por citar solo algunos de ellos.

Reacciones

El alcalde de Portomarín, Pablo Rivas, también mostraba este lunes su satisfacción al saber que esta dotación había sido seleccionada para unos premios tan prestigiosos, "para esta localidade ter un edificio destas características constitúe sen dúbida un atractivo máis, sobre todo, tendo en conta onde se atopa situado e tendo a finalidade que ten".

Pablo Rivas recordó que el Concello ya ha iniciado todo el proceso para dotar de contenido esta instalación "de cara a poder dar a coñecer todo o que supón Castromaior" y recordó que, por su privilegiada situación, "tamén constitúe un lugar de descanso e refuxio para os peregrinos".