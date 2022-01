PP y PSOE, a la caza del político independiente

Aunque falta año y medio para la celebración de las elecciones municipales ya comienzan los acercamientos para captar a candidatos de listas independientes. Los líderes de Camiña Sarria, Claudio Garrido, y de Galicia Sempre en Becerreá, Manuel Martínez, que gobiernan en ambos municipios, serían dos fichajes golosos para el PSOE, ya que su bajada en votos en estos ayuntamientos y en la capital hizo perder a los socialistas un diputado provincial por la circunscripción del antiguo partido judicial de Lugo a favor del BNG. En ambos casos, y salvo giros inesperados, estas formaciones tienen intención de dar continuidad a su proyecto y concurrir a los próximos comicios, algo que aún no decidieron en Independientes por Monterroso, que ostentan la alcaldía en coalición con los populares. En Rábade, Francisco Fernández Montes y su grupo siguen haciendo oídos sordos a los cantos de cisne de los grandes partidos, mientras que el alcalde de O Páramo, José Luis López, apunta que "a opción con máis posibilidades a día de hoxe é seguir como estamos".

Claudio Garrido, impulsor de Camiña Sarria en 2019, afirma que "no hay nada en firme", pero que en una cena del grupo, celebrada en diciembre, se apostó por mantener la agrupación. El alcalde sostiene que pensarían en repetir si quedan pendientes de finalizar proyectos que corren riesgo de no llegar a buen puerto con un gobierno otro color. Garrido hizo "esta reflexión", dice, en un encuentro de la plataforma. Es el caso del polémico contrato eléctrico, la rehabilitación de La Feculera o el futuro de Ponte Ribeira, actuaciones que no estarán finalizadas en mayo de 2023. "Si nos vamos y el PP o el PSOE están en contra no se podrían ejecutar estas iniciativas pendientes", opina Garrido, quien aclara que, al ser obras importantes para Sarria, constituyen "un motivo para actuar con responsabilidad y mantener la candidatura".

El mandatario sarriano arroja dudas sobre su futuro político. "Estoy más que jubilado y amortizado y, en principio, no seguiría", asegura. Pero nadie pone en duda que su presencia es fundamental para sostener Sarria Camiña e incluso como hipotético candidato de un PSOE que se mostró muy cercano a él en la etapa de José Antonio Quiroga como secretario de organización de la ejecutiva gallega de Gonzalo Caballero. Habrá que esperar a la estrategia que adoptará José Tomé, cuya relación con Garrido es más distante, y si apostará por el regreso de este grupo de disidentes del PSOE.

Para los socialistas sería muy importante pescar en el caladero de los 2.308 votos de Camiña Sarria, después de que se quedasen en 2019 en 995 sufragios y dos ediles. Además, la Diputación no solo se decide por la elección de un único diputado en A Fonsagrada. El equilibrio entre partidos judiciales se puede romper en Lugo, por el peso de los votos de la capital, que se antojan decisivos, y los sarrianos, con un peso relativo pero que ayudan a amarrar el último diputado por esa zona.

La inminente retirada de la portavoz del PSOE de Sarria y anterior alcaldesa, Pilar López, con la que rompieron Garrido y los suyos para crear su agrupación, deja el camino abierto al actual regidor, pero también hay que valorar obstáculos como las reticencias que suscite una posible disolución de Camiña Sarria entre sus integrantes o la aceptación por los socialistas locales de excompañeros que protagonizaron una espantada hace cuatro años. Otra baza del PSOE sería su actual secretario local, José Manuel López Torre, con tirón en la zona rural, o el médico Miguel Ángel Fernández.

Aunque amaga con dejar la vida municipal por razones de edad, Garrido es el eterno superviviente de una política local con un futuro abierto. El PP está en fase de renovación y su portavoz, José Antonio García, reflexiona sobre si conviene dar un paso atrás.

GALICIA SEMPRE. El regidor de Becerreá y líder de Galicia Sempre (GS), Manuel Martínez, expresa su intención de sostener esta plataforma política tanto en este ayuntamiento, donde alcanzó la mayoría absoluta, como en Sarria, donde tiene un edil, Lugo y Burela. Estos fueron los lugares en los que se presentó GS en 2019 "e traballamos para volver facer lista neles", indica Martínez, aunque precisa que en el caso burelés "estamos pendentes da dispoñibilidade do noso número un". Manuel Martínez encabeza una formación transversal, abierta a incorporaciones a izquierda y derecha, "e mantemos a mesma filosofía", explica.

El creador de Galicia Sempre niega contactos con PSOE. "Ninguén me chamou para nada. Calquera rumor nese sentido é interesado", asegura. El hecho de que el sector afín al expresidente de la Diputación, José Ramón Gómez Besteiro, saliese reforzado tras la elección de la nueva ejecutiva del PSdG, encabezada por Valentín González Formoso, aleja todavía más a Martínez del que fue su partido desde 1979 a 2019.

EN MONTERROSO. La visibilidad lograda en la alcaldía por Rocío Seijas, de Independentes por Monterroso (IxM), hace que sea un valor atrayente para el PP, con el que gobierna en coalición y que trata de recuperar terreno en un municipio donde es la tercera fuerza.

"Non falei sobre o futuro cos meus compañeiros de IxM. Queda moito tempo por diante e agora estamos centrados en desenvolver as actuacións en marcha", subraya Seijas. También desmiente la existencia de negociaciones electorales con los populares, que a día de hoy mantienen al teniente de alcalde, Eloy Pérez Sindín, como potencial alcaldable.

De confluir IxM en la lista del PP se trataría de fichajes a título individual. El cartel electoral de esta formación estaba encabezado por el exregidor Antonio Gato Soengas y el grupo quedó fracturado por la crisis derivada de la expulsión de su promotor y exmiembro del PSOE. Si no concurren grupos independientes, que gobiernan desde 2015, las elecciones serán un duelo entre los dos grandes partidos.

José Luis López, de Todo polo Páramo, promovió una lista que le arrebató el poder al PP y gobierna con apoyo del PSOE, aunque tiene una buena relación con algunos dirigentes provinciales del Partido Popular. Sin embargo, cualquier aproximación a esta fuerza podría chocar con la oposición de Gumersindo Rodríguez, regidor durante 36 años, e incluso algún integrante de su agrupación no estaría dispuesto a incorporarse a una lista bajo esas siglas. López manifiesta que sus reuniones con cargos de distintas administraciones "obedecen únicamente á negociación de asuntos de interese para o concello".

"Fixéromne ofertas sen ver o que penso. Es un feixe de votos"

As listas feitas á marxe dos tres grandes partidos soen vivir ciclos cortos, pero Independentes poré unha excepción. O líder e alcalde,cre que lles axuda o feito de que "a nosa agrupación nace da iniciativa cidadá. Non se poden englobar todas as candidaturas independentes baixo o mesmo paraugas. Algúns optan por esta fómula por discrepancias co seu partido ou buscan siglas minoritarias que lles sirvan de soporte. O difícil non é facer unha lista, senón chegar á xente, que esperte interese".Os cargos públicos non traballan en clave electoral as 24 horas. teñen que facer xestión e nós esforzámonos en negociar. A realidade demostra que o PP na Xunta, o PSOE na Deputación e en menor medida o BNG, ao ter menos poder institucional, fan una política clientelista. Esa forma de traballo empobrece a política e xera mediocridade. Para nós é máis complicado que para un dos seus, pero coido que están máis discriminados os alcaldes da mesma cor coa administración superior cando hai purgas e conflitos partidistas.Pasoume nas primeiras etapas, non agora, se cadra porque son coherente e previsible. Non estou na política para medrar, nin quero seguir o exemplo dalgúns alcaldes que cambiaron para ascender e non chegaron nin a deputado provincial. Como os meus compañeiros de lista,só trato que os veciños estean orgullosos do seu pobo.O que máis me decepcionou é que nunca me preguntaron como penso. Es un feixe de votos. O de menos é a ideoloxía, aínda que se te integras nun partido quedas significado.Hai seis anos tiña certo cansazo e empuxáronme a seguir. Hai dous non tiña dúbidas, estaba cheo de ilusión. Temos tempo para decidir, pero somos un grupo consolidado e hai vimbios para substituírme.