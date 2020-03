La provincia de Lugo registra cuatro casos y Galicia ya alcanza los 90 contagiados

Galicia alcanzó este viernes los 90 positivos de coronavirus (cuatro de ellos en Lugo, además del caso del vecino de As Pontes). Una tendencia creciente, y que mantiene en cuidados intensivos a seis pacientes, frente a la que el subdirector xeral de Epidemiologia, Xurxo Hervada, apeló al compromiso de la ciudadanía para cumplir con las recomendaciones de las autoridades sanitarias. "Este virus non vai provocar a hecatombe na sociedade, pero si hai que ter responsabilidade coas medidas para conseguir que esa onda sexa moito máis baixa e que o sistema sanitario se poida manexar", proclamó.

Lugo sumó este jueves una mujer más, de Foz, relacionada con los dos pacientes anteriores, uno de los cuales está hospitalizado y su mujer, atendida en el domicilio. Esta última es la situación más habitual entre los afectados: la mayoría están "en domicilio", es decir, son pacientes leves y tan solo cinco se mantienen en la Uci.

"Sabemos que a maior parte destes casos teñen unha persoa ou unha orixe do foco fóra da comunidade" y "algúns casos son por estudantes que volveron recentemente", indicó el gerente del Sergas, Antonio Fernández Campa. Así respondió a preguntas suscitadas por la "procupación" que Alberto Núñez Feijóo manifestó ante el regreso a Galicia de universitarios desde otras comunidades tras la interrupción de la actividad lectiva. A ellos se dirigió el presidente de la Xunta para pedirles que "fagan especial fincapé" en las medidas de prevención. Y es que Feijóo –que aseguró echar en falta "máis claridade e especificidade" para una toma de decisiones coordinada en todo el Estado– fue especialmente incisivo con el papel ciudadano ante la epidemia, puesto que deslizó una advertencia en forma de consejo a los padres para que no junten a sus hijos "a xogar en grandes grupos" por el cierre de colegios e institutos desde el lunes y, a quienes puedan acogerse al teletrabajo, para que no celebren reuniones "en gran número en espazos pechados" a fin de que el "risco" que se evita en el lugar de trabajo no se traslade a "lugares de lecer".

"O cadro non ten variado: 80 de cada 100 vai sufrir unha enfermidade leve, e deses 20 nos que vai ser máis grave, 5 van necesitar coidados críticos", expuso por su parte Hervada sobre unas cifras que "non son tan alarmantes" ya que, además, "a mortalidade vai estar máis cerca do 1% que do 2%".

Esta es la base sobre la que quiso explicar el porqué de las medidas de la Xunta. El primero, intentar extinguir el virus. "Parece difícil de conseguir, pero fíxose co Sars", afirmó Hervada recordando la expansión global en 2003 de este coronavirus. "Se a eliminamos, é unha ameaza menos á que teremos que enfrontar no futuro".

El segundo es que, de no lograr erradicarlo, se intentaría "achatar" una ola epidémica que "pode ser moi intensa" debido a que el Covid-19 es un virus "novo" con el que "ninguén tivo contacto con el antes de decembro", por lo que "toda a poboación é susceptible".