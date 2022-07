Los casos de covid y los ingresos siguen a la baja en la provincia

El covid continúa en retroceso en la provincia de Lugo. El número de casos activos ha pasado en una semana de 1.310 a 615, mientras que los ingresos en planta con covid han descendido de 110 a 58. En la Uci, la cifra es la misma: 3.

Los positivos solo crecen en 6 de los 67 concellos de la provincia con respecto a la semana pasada, y en ningún caso de manera alarmante. A excepción de Outeiro de Rei, el aumento se registra en el Sureste provincial, en los municipios de Navia de Suarna, Cervantes, As Nogais, Folgoso do Courel y A Pobra do Brollón.

Por otra parte, en 4 concellos se mantiene el número de casos con respecto a la semana pasada y en 57 desciende.

Al mismo tiempo, aumenta el número de municipios libres de coronavirus. Ahora mismo son seis: Negueira de Muñiz, Ribas de Sil, Ribeira de Piquín, Triacastela, Muras y Ourol.

En cuanto a las hospitalizaciones, los 3 ingresados en la Uci se encuentran en el Hula, mientras que

Casos activos en la provincia

los 58 en planta están distribuidos de la siguiente manera: 35 en el Hula, 15 en el Hospital de Monforte, 7 en el Hospital de Burela, y 1 en el Hospital Polusa de Lugo.

La presión hospitalaria desciende también a nivel autonómico, con un total de 499 ingresados, 37 menos que hace un día —hace una semana había 748—. En concreto, son 471 pacientes en planta (-40), aunque los que están en unidades de cuidados intensivos han ascendido a 28 (+3). La bajada es prácticamente generalizada en las siete áreas sanitarias, con la única excepción de la de Vigo, que contabiliza 62 ingresados —dos más—, si bien los que están en la Uci se mantienen sin cambios, en cinco.

Asimismo, los casos activos de covid-19 en Galicia continúan con su tendencia a la baja, consolidada en el puente del 25 de julio, y se sitúan en los 4.834 en total, tras disminuir en 383 en un día —hace una semana había 8.981—. No había tan pocos pacientes desde el 27 de noviembre de 2021, hace ocho meses.

La bajada es unánime en las áreas sanitarias. Así, la de A Coruña sigue en cabeza con 1.017 infecciones activas (-93), seguida de Santiago con 754 (-59), de Ourense con 751 (-68), de Vigo con 745 (-68), de Lugo con 615 (-23), de Ferrol con 489 (-40) y de Pontevedra con 442 (-32).

El constante descenso de los casos activos es posible gracias a que las altas superan a los nuevos contagios detectados a diario.

No obstante, cabe recordar que con el protocolo actual no se contabilizan los autotest positivos y no se hacen pruebas de diagnóstico a población en general, salvo a la vulnerable. De hecho, en el último día, el Sergas solo realizó 636 PCR y 1.387 test de antígenos.

Desde el inicio de la pandemia, el Sergas ha notificado el contagio de 668.953 personas. De ellas, 148.491 se corresponden con el área de Vigo, 138.327 con la de A Coruña, 106.931 con la de Santiago, 82.220 con la de Ourense, 75.932 con la de Pontevedra, 74.603 con la de Lugo y 41.482 con la de Ferrol.

Finalmente, la cifra de pacientes que se han curado del coronavirus ha ascendido en 713 en la última jornada, hasta alcanzar las 660.418.