Los casos de covid crecen 41 concellos de la provincia de Lugo

Los casos de covid aumentan en la provincia de Lugo con respecto a la semana pasada. Según datos del Sergas, hay más positivos en 41 municipios, menos en 20 y se mantienen igual en 6. Se registran 2.098 casos activos, 105 más de los que se notificaron el 5 de julio. Pedrafita do Cebreiro, que hace siete días no contaba con ningún caso, ahora tiene 2; pero Negueira de Muñiz pasa a no tener ningún positivo y es el único concello libre de covid.

La mayor subida de casos se produjo en Cervo, con 19 nuevos positivos y un total de 37. La siguiente subida más notable es la de Bóveda, con 16 nuevos positivos y 36 en total, que duplica la cifra de la semana pasada. Después, tanto Sarria como O Saviñao suben 15 positivos, y se quedan en 104 y 46 casos, respectivamente.

Mapa de casos activos en la provincia de Lugo.EP

La mayor bajada corresponde a Lugo, que pasa de 617 casos confirmados a 570, 47 menos que la semana anterior. Le sigue Monforte de Lemos, que pasa de 100 casos a 75, y Palas de Rei, que tiene 15 positivos menos y pasa de 28 casos a 13.

El mayor número de casos de covid sigue teniéndolo la capital, seguida de Sarria, Vilalba, Viveiro y después Monforte. A la cola de casos está el ahora libre de positivos Negueira de Muñiz. Hay cuatro municipios que solo tienen 2 casos: Folgoso do Courel, Navia de Suarna, Pedrafita y Triacastela.

Aunque en Lugo ha habido un ligero aumento de los casos, en Galicia los positivos tienden a la baja. Hay 14.539 casos activos, 672 menos que ayer, y las nuevas infecciones no llegan a 900.

Según los datos de la Consellería de Sanidade, hay 932 hospitalizados, 901 de los cuales están en planta y 31 en unidades de cuidados intensivos. No obstante, son un centenar más que hace una semana.

Hay tres áreas sanitarias que aumentan ingresados y otras tres Lugo-A Mariña-Monforte, con 120 (-3), de ellos ocho en la Uci (sin variación). También bajan en el área de A Coruña-Cee, con 176 (-6), de los cuales 6 están en críticos; y la de Santiago-Barbanza, con 147 (- 3), cinco de ellos en cuidados intensivos (sin cambios).

En el lado opuesto, aumentan los hospitalizados en el área de Ourense, a 174 (+5), cinco de ellos en cuidados intensivos (+1); la de Vigo, con 126 (+1), de los que cuatro están críticos (-1); y la de Pontevedra-O Salnés, con 120 en total (+6), dos de ellos en la Uci (sin cambios).

En el área de Ferrol no varían: hay 69 enfermos covid hospitalizados, 68 de ellos en unidades convencionales (uno más) y uno en la Uci (uno menos).

El área de Lugo es la tercera con más pacientes covid, con 2.147 (- 99 con respecto al día anterior). Por encima están A Coruña con 2.935 (-111) y Santiago con 2.494 (-105). Por debajo, Ourense con 2.117 (-82), Vigo con 2.099 (-132), Pontevedra con 1.462 (-93) y Ferrol con 1.260 (-50). Hay un descenso generalizado; en las últimas horas, han recibido el alta 1.530 pacientes.

El Sergas registró en las últimas 24 horas analizadas 884 nuevos positivos, que baja con respecto a días pasados. El martes 5 de julio hubo 1.516 infecciones. De los nuevos contagios notificados, 144 pertenecían al área de Lugo.