Casi el 80% de concellos de Lugo tiene 10 casos de covid o menos

La provincia de Lugo registra un pequeño repunte de casos de covid respecto a la semana pasada, ya que en 30 de los 67 concellos lucenses —esto es, casi la mitad— aumenta el número de infecciones. Pese a ello, la evolución de la pandemia sigue una tendencia descendente, ya que el número total de positivos en la provincia baja ya de los 900 (855, en concreto), cuando hace una semana se llegaba a los 919 casos, según datos actualizados por la Consellería de Sanidade.

Si bien es cierto que se ha registrado un aumento de infecciones, cerca del 80% de los concellos lucenses tienen 10 o menos casos de coronavirus. Entre ellos destaca Ribas de Sil y Ribeira de Piquín, que no contabilizan ni un solo positivo. En cuanto a Negueira de Muñiz, se mantiene en 0 casos desde el pasado 3 de mayo.

Mapa de casos positivos en la provincia.EP

Esta tendencia a la baja se percibe en la capital lucense, que pasa de 338 a 301 casos. Entre los 28 concellos restantes donde la situación epidemiológica ha mejorado, destaca la evolución experimentada en Burela (pasa de 24 a 9 casos) y Monforte (de 81 a 64 infecciones), en la última semana.

En el caso de Lugo, los contagios han descendido notablemente en el último mes, de hecho, desde el 3 de mayo (706 casos) se ha reducido en más de la mitad (esto es, en 405 infecciones).

Además, en ocho ayuntamientos la situación permanece inalterable en cuanto al número de positivos, y ninguno de ellos supera los 10 casos de covid.

Sin embargo, esa tendencia de mejoría del coronavirus se rompe en 30 de los 67 concellos lucenses. Así, el ayuntamiento que suma más casos es Xove (que pasa de 6 a 22 infecciones nuevas) y Taboada (hace una semana tenía solo 2 positivos y ahora tiene 14).

En términos absolutos, los concellos en los que, según los datos de la Consellería de Sanidade, hay más casos activos son Lugo (301), Monforte (64), Vilalba (30) y Viveiro (29).

En el lado opuesto, con solo un caso están Navia de Suarna y Pedrafita do Cebreiro; y con dos Carballedo, Cervantes, Folgoso do Courel, Meira, As Nogais, Trabada, Triacastela y O Vicedo.

GALICIA. A nivel Galicia, los contagios ascienden ligeramente a 8.086, que suponen una veintena más que la jornada anterior, tras registrarse 786 nuevos casos, mientras que descienden a 460 los hospitalizados (dos menos).

Según Sanidade, descienden a 22 los pacientes en Uci en Galicia con respecto al día anterior (uno menos) y bajan a 438 los hospitalizados en otras unidades (uno menos). Hace una semana, el 31 de mayo, había 482 ingresados, de ellos 26 en Uci.

Por áreas sanitarias, la presión hospitalaria aumenta en Ourense, Vigo y Lugo. En concreto, en el área de Lugo bajan a tres los críticos (una menos) y suben a 44 los de otras unidades (tres más).

En cuanto a las víctimas en Galicia, aumentan a 3.526 al haber incluido Sanidade ayer cinco óbitos, todos con patologías previas.

El 1 de junio murió una mujer de 89 años en el área de Vigo; el día 2 un hombre de 75 en el de Ferrol; el día 4 un varón de 86 en Pontevedra, y el día 5 un hombre de 75 en A Coruña y otro de 89 en Vigo.