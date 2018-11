Casi 2.800 menores gallegos, 289 de Lugo, están bajo protección de la Xunta

La Xunta tiene en este momento bajo su protección a 2.729 niños y adolescentes gallegos, 289 (el 11,9%) de la provincia de Lugo. El 64% de los menores lucenses en esta situación están acogidos en centros residenciales, públicos o privados conveniados, y el resto están bajo el cuidado de familiares o de otras familias acogedoras.

Los servicios de protección de menores de la Xunta distinguen entre niños y adolescentes que están en situación de riesgo y aquellos que están en desamparo. Los primeros no están privados totalmente de la asistencia moral y material que necesitan, pero están desprotegidos en alguna faceta de su vida. Por ejemplo, no asisten regularmente a clase o no sigue unas rutinas adecuadas para su desarrollo. La Xunta interviene para asegurar su correcta atención, a través de distintos programas de intervención familiar, pero los menores siguen residiendo en sus domicilios con sus familias.

Si la situación de desprotección es más grave se considera desamparo y el menor es separado de su familia y pasa a residir con familia extensa, si es posible, con una familia de acogida o en un centro.

Para estos casos, la Xunta tiene dos figuras de protección: la guarda y la tutela. En la primera, la patria potestad de los menores es compartida. Es decir, la administración tiene la custodia del niño, pero su familia puede seguir tomando algunas decisiones respecto a él. Esta situación suele darse por incapacidad temporal de los progenitores de hacerse cargo de sus hijos. Sucede, por ejemplo, si el niño vive solamente con uno de los progenitores y este tiene que ingresar en prisión. También puede ser una guarda impuesta por el juzgado o solicitada por los padres por problemas de conducta –generalmente de hijos adolescentes– que ellos no pueden controlar.

La Xunta tiene en Galicia dos centros de menores específicos para acoger a este último tipo de menores. El centro Montealegre, en Ourense, para menores con problemas de conducta, y el centro Chavea, en Vilagarcía, para menores con trastornos de conducta.

La tutela es el mecanismo de protección para los casos más graves de desamparo. La familia pierde la patria potestad y deja de tener contacto con el niño. Las causas por las que esta situación puede darse son muy diversas. En la mayor parte de los casos (37,2%) se debe a que en sus familias hay una problemática sociofamiliar importante. Suelen ser núcleos familiares desestructurados a los que se suman otras dificultades, como la falta de medios económicos o la adicción al alcohol u a otras drogas.

Otras causas frecuentes son maltrato (físico o emocional) y abandono y renuncia o entrega en adopción.

Ahora mismo, la Xunta tiene tutelados a 263 menores lucenses (2.208 en el conjunto de Galicia) y en guarda a 26. Más de la mitad de todos ellos (187) están en acogimiento residencial y el resto (102) en acogimiento familiar.

CENTROS. En la provincia de Lugo, para acogimiento residencial, la Xunta solo tiene un centro de titularidad pública, el Santo Anxo, de Rábade. El resto de plazas las tiene concertadas con entidades privadas, la mayoría gestionadas por entidades religiosas. Es el caso de las minirresidencias Madre Encarnación (Lugo), Inmaculada Niña (Viveiro), Niño Jesús Divina Providencia (Monterroso), As Mercedarias (Chantada) y Cristo Rey (A Pobra de Brollón), el Centro Ollos Grandes (gestionado por Nuestra Señora de la Caridad del Buen Jesús, en Lugo), el centro de día y la casa de familia Aníbal (Fillas do Divino Celo Rogacionistas, en Burela) y el centro de día Dignidad 1, que tiene vinculación con la iglesia evangélica Buenas Noticias. Con todo, estos centros cuentan con educadores y otros profesionales del ámbito social.

A mayores, la Xunta tiene convenio con Hogares Lar (Muimenta), con la casa de familia Arela (Monforte) y con la ONG Igaxes (Lugo).

Sistema

Cambio para no estigmatizar



Antes, cuando había sospecha de que un menor podía estar en riesgo se abría un expediente. Ahora se investiga primero y solo si es necesario se da ese paso. El objetivo es evitar estigmatizaciones innecesarias.



Bajada

La Xunta atribuye a este cambio de procedimiento y a que la crisis económica parece haber amainado el descenso en el número de menores con expediente de protección. En 2015 había más de 500 en Lugo.