Cartas con prestigio Michelin

ESTE COCINERO pontevedrés, recién incorporado al estrellato de la guía Michelin, acude con frecuencia semanal a Lugo, donde toma parte activa en el diseño y la elaboración de algunos platos de la carta del Anda, en la, al que se incorporó hace un año. También participa en los eventos que se celebran en el Lugar de Pascuais de, donde trabaja desde hace tres años. Iñaki Bretal es socio de Diego Álvarez, del restaurante Bulló, en el grupo Pascuais Eventos, al que pertenecen ambos establecimientos.

"A calidade da materia prima é o respecto ao produto son os denominadores comúns dos proxectos nos que participo", señala Bretal, que también está asociado al Farmacia de Guardia de Madrid. "Busco a autenticidade, a miña cociña fundaméntase no sabor. É sinxela nas elaboracións. Non me gusta encubrir o producto con salsas o escerificacións", subraya al definir su estilo.

Sin olvidar esta filosofía, en el Lugar de Pascuais sí apuesta por la innovación en el caso de los aperitivos, "para que lle resulten máis atractivos ao cliente", dice. Más allá de una cuidada presentación, este chef defiende "os produtos galegos e frescos", que en el caso del restaurante Anda son objeto de "unha elaboración máis tradicional. Traballamos moito o peixe e a carne á brasa, un aroma que todos levamos na memoria".

Bretal apuesta por una cocina "que se fundamenta no sabor", más tradicional en el Anda y con aperitivos innovadores en Pascuais

En O Eirado de Leña, donde lleva 17 años, apuesta por los menús degustación, en su mayoría de pescado y marisco por gusto personal, ya que pertenece a una familia marinera. La suya es una cocina gallega actualizada, con toques de fusión. Iñaki Bretal disfruta acudiendo casi a diario a la lonja, "case tanto como a Diego pescar", bromea dirigiéndose a su socio, otro auténtico maestro en la preparación de pescados. Ambos pertenecen al Grupo Nove, que agrupa a cocineros gallegos de referencia.

A Iñaki Bretal no le cogió de sorpresa que le concediesen la estrella Michelin. "O meu nome soou outras veces. É unha distinción benvida, pero non era un obxectivo, nin vai cambiar os meus plantexamentos e a miña forma de traballar", precisa.

Sí es consciente que este distintivo es un gran reclamo turístico, tanto para O Eirado de Leña y Pontevedra, como para el Lugar de Pascuais y el Anda. "O turismo gastronómico colle cada vez máis forza. Teño clientes que veñen unha ou dúas veces ao ano a Galicia a comer en restaurantes da guía Michelin e a outros que teñen prestixio", recalca. Bretal manifiesta que un local destacado en las guías Michelin y Repsol "é un sitio con calidade e criterio, se adapte ou non aos nosos gustos persoais", asegura.

"Non todas as noticias teñen que ser malas nun ano tan difícil", afirma al referirse a la concesión de la estrella Michelin a O Eirado de Leña y confía en que "poida converterse nun respaldo se a pandemia evoluciona para ben e nos permiten ampliar o aforo".

No le crea vértigo la dificultad de mantener la estrella, "todo cociñeiro ten a obriga de esforzarse para mellorar, para non quedar atrás. O reto de manter a estrela é o mesmo que te marcas cando tratas de perfeccionar o teu traballo diario", resalta. Su virtud es la constancia y no ve en la presión una dificultad añadida.

Perspectivas

"Hai cociñeiros de Lugo que podenacadar a estrela"

A Iñaki Bretal le extraña que ningún restaurante de la provincia Lugo haya obtenido todavía la estrella Michelin. Considera que algunos de sus compañeros lucenses del Grupo Nove "teñen méritospara acadala. Non lle atopo explicación, porque hai sitios en Lugo donde se come moi ben. Hai xente que está na vangarda da cociña, que coñece as tendencias e que creou un estilo propio". Bretal cree que se trata de una aspiración que "pronto se verá cumprida e que lle virá ben á provincia!.



Un modelo imposible

Iñaki Bretal advierte de que uno de los defectos de muchos restaurantes en Galicia radica en "pretender dar calidade e cantidade a prezos baixos. Todo non se pode ter. É algo imposible, sobre todo cando queres ofrecer un produto da máxima calidade. O rodaballo ou un virrei non poden ser baratos. Basta con mirar os prezos que acadan na lonxa, aínda que hai peixes moi ricos que non teñen custes tan desorbitados". Este cocinero Michelin matiza que esta alusión a la abundancia no es una crítica a las casa de comidas tradicionales, "pois algunhas merecen ser recoñecidas polo seu gran traballo"



Conserva

Este chef también participa en un negocio de conservas artesanales en Pontevedra, El Abuelo Lelo, con algunaselaboraciones clásicas y otrasque reflejan su pasión por losahumados.