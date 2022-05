Cando a terra desvelou a Lugo

Hai 25 anos, en maio do 1997, a terra tremeu de madrugada. Un terremoto de magnitude 5,1 sacudiu os lucenses dun xeito tan brusco que activou todas as alarmas e os instintos de supervivencia que a xente nin sabía que tiña. O tremor quedou rexistrado non só nos sismógrafos, senón tamén na memoria de todos os que aquela noite tiveron medo.

Esta é a palabra que un cuarto de século despois repiten sen pudor os que se paran a lembrar o sucedido. Foron uns segundos eternos. Faltaba pouco para a unha da madrugada do 22 de maio e o único que aconteceu foi que a faia de Becerreá se moveu un chisco. Foi un desprazamento ordinario, dentro do camiño de asentamento propio das placas que conforman a codia da terra. Isto que en termos científicos non ten maior repercusión, para moitos lucenses foi o maior susto da súa vida. A natureza deu un toque de atención para recordar que os humanos mandamos ben pouco neste mundo.

Os tremores de terra tiveron o epicentro no triángulo formado polas localidades de Becerreá, Triacastela e Sarria, pero fixéronse sentir en gran parte da península ibérica. O principal chegou aos 5,1 graos de magnitude na escala de Richter e foi seguido de centos de réplicas que abanearon durante días a provincia. Foi tempo suficiente para poñer dos nervios ata o máis tranquilo dos lucenses.

Na madrugada do 22 de maio a xente botouse á rúa co posto, que na maioría dos casos era o pixama. Non había móbiles, nin internet, nin redes sociais, nin sequera un xornal dixital onde poder enterarse de que era realmente o que estaba pasando. A radio fixo o que puido e ía recollendo chamadas dos recunchos máis diversos da xeografía para deixar constancia de que o sismo se sentira en todas partes. Só había desconcerto, falta de información e temor a que puidera vir unha sacudida peor.

O tremor do 97 non causou danos materiais graves. Caeu a parede dunha casa en Guilfrei e agretaron algunhas outras. Onde si fixo estragos foi na xente, que tardou moito en recuperar a calma, a confianza e o sono.

Antonio Fernández Pombo, exalcalde de Becerreá. SEBAS SENANDE

BECERREÁ. Antonio Fernández Pombo era alcalde de Becerreá en 1997. Estaba durmindo cando se rexistrou o tremor máis forte. "Acababa de cambiar a caldeira da calefacción da casa e pensei que estoupara", afirma. Ten moi presente ese momento: "Tiven moito medo porque despois do primeiro susto a terra seguiu tremendo moito tempo".

Tras o sobresalto inicial, axiña recuperou o sentido do deber. "Como responsable que era do concello, saín da casa para ver o que pasara. Fun para a feira. Había moita xente concentrada debaixo dunha liña de alta tensión. Aparteinos de alí porque pensei que se viña outro e caía un cable podía haber unha desgraza", lembra. "Despois fun á escola fogar para ver se estaban ben os nenos. Moitos xa estaban fóra. Levamos mantas para que non pasaran frío e intentamos tranquilizalos".

O desconcerto era grande e o agobio xeralizado porque non había cara onde escapar. "Tremía todo, en calquera sitio, non se podía evitar", recorda o entón alcalde. "Despois fomos sabendo algo máis, pero con aquilo ninguén contaba. Raro é o mes que non hai un tremor, hóuboos toda a vida, pero tan grandes non", apunta.

Desde aquela as cousas cambiaron. "Viñeron técnicos, instalaron equipos de medición e explicáronos o que pasaba. Tamén nos dixeron que non é probable que se rexistren terremotos máis grandes, pero aínda así algúns deixaron as súas casas e non volveron. Fóronse enganados, pensando que noutro lugar ían estar máis seguros", lamenta.

Antonio Fernández Pombo di que os veciños de Becerreá están relativamente afeitos a que a terra trema baixo os seus pés. Aínda así, "cando ves que noutros países os terremotos arrasan todo méte-seche a congoxa no corpo".

Arturo Corral, exalcalde de Sarria. VILA

SARRIA. Arturo Corral levaba o bastón de mando de Sarria no 1997. Lembra o desacougo que lle provocou "non saber o que podía vir. As réplicas eran continuas, duraron días, e o que temiamos era que viñera outro maior. Vivín todo aquilo con moito medo e preocupación, moita incertidume".

Co tempo di que se foi afacendo, ata o punto de que "os últimos tremores xa non os sentía. Un día chamáronme cedo da radio para preguntarme por un terremoto que houbera de madrugada e tiven que dicirlles que estaba durmindo e que non me enterara de nada", comenta con humor. "A xente habitúase, pero o medo non se perde", apunta.

José Manuel Modia, exalcalde de Triacastela. AEP

TRIACASTELA. José Manuel Modia era alcalde de Triacastela no 97 e o 22 de maio estaba en Xapón, nunha viaxe de promoción do Camiño de Santiago. Aínda que non viviu o terremoto principal, chegou a tempo para as réplicas. "Nos días seguintes houbo moitos. Lembro un dos maiores, tamén de noite, sobre as dúas da mañá. A xente saíu á rúa e mandamos abrir as portas dos bares para que se refuxiaran, por se caía unha lousa ou algo dos edificios. Fomos ás casas onde vivían persoas maiores soas e levámolas para que estiveran con outra xente e chamamos os fillos para dicirlles que estaban ben. Din unha volta polo concello e comprobei que non houbera danos".

Á mañá seguinte, o entón alcalde recibiu a chamada de Manuel Fraga, daquela presidente da Xunta, para interesarse polo acontecido. "Expliqueille que non houbera danos e díxome: alcalde, non hai mal que por ben non veña". E así foi porque José Manuel Modia di que, "aínda que non quero que se repita, nunca tanto se falou de Triacastela polo mundo".

Ao principio esa sona non lle gustou. "Os sismólogos dicían que o epicentro estaba en Becerreá, entón eu non entendía por que nomeaban sempre Triacastela. Dixéronme que era por ser un punto coñecido do Camiño de Santiago, máis fácil de identificar pola xente de fóra. Ata me chamaron de medios de comunicación alemáns".

Lembra que durante un tempo a xente quedou con medo e en alerta constante. "Sentían un ruído e xa saían da casa", pero fóronse habituando. "Os expertos din que é improbable que haxa un terremoto catastrófico. Nesta zona os tremores de terra son frecuentes, pero de pouca magnitude. Aínda así, o dono do bar Novo tenme contado que xa nos anos 60 houbo un tan grande que bailaban as mesas", apunta.

Joaquín García Díez, exaldalde de Lugo. SEBAS SENANDE

LUGO. Joaquín García Díez era alcalde de Lugo. Conta que en 1997 vivía no último piso dun edificio que tremeu coma un xunco. "Mis hijas eran pequeñas y nos asustamos tanto que nos fuimos a pasar el resto de la noche a una vivienda unifamiliar de un familiar, que nos parecía más segura", relata.

Sentiuse indefenso e iso causoulle unha gran impresión. "Me coloqué en una puerta, con una mano en cada lado del marco y al ver cómo se movía me sentí impotente ante la naturaleza. Fueron unos segundos muy largos", lembra.

Como alcalde, di que mantivo contacto constante coa Policía Local. "Había mucha gente en la calle, pero no se registraron incidentes". Comenta que "ahora sabemos que hicimos cosas que no debíamos, como salir a una calle donde te puede caer cualquier cosa en la cabeza, bajar en un ascensor o meterte en un garaje para coger un coche, pero en situaciones así el instinto de supervivencia te impulsa a actuar sin pensar".

Nos seguintes días a sensación era de "alerta constante". Calquera ruído o facía saltar, pero a luz do sol axudaba a levar o medo. "La noche agravó la indefensión. El terremoto principal nos cogió durmiendo, por eso el susto fue mayor. Recuerdo otro posterior al mediodía, pero tuve mucho menos miedo". En todo caso, "pasó y ojalá no vuelva".

Se acontecese hoxe, 25 anos despois, aquela madrugada de maio sería moi diferente. Internet facilita a información inmediata e o desconcerto sería menor. Pero hai cousas que a tecnoloxía aínda non logrou amañar. O medo é libre e con total seguridade os pixamas volverían saír á rúa.

CURIOSIDADES

Series lucenses

► No 1979 o Instituto Geográfico Nacional (IGN) rexistrou unha serie de terremotos de magnitude considerable relacionados coa faia de Becerreá. O maior chegou a unha medición de 4,2.

► No 1995 produciuse unha segunda serie. En novembro e decembro houbo dous sismos de 4,6 que foron acompañados por numerosas réplicas de magnitudes algo inferiores, pero claramente perceptibles por parte da poboación.

► Os movementos continuaron ao longo do 1996 e intensificáronse en 1997. O terremoto de 5,1 rexistrado en maio foi seguido nas horas posteriores por máis de 30 réplicas con valores comprendidos entre 3,5 e 4,9.

Causas

► Os movementos sísmicos en Lugo prodúcense principalmente polo acomodo da coñecida como faia de Becerreá. Os movementos desta teñen repercusión noutras faias secundarias de Triacastela, Sarria, Baralla ou Pedrafita, entre outras.

O maior deste século

► O maior terremoto rexistrado en Galicia este século foi o pasado 27 de xaneiro, na costa atlántica, fronte a Ribeira. Acadou unha magnitude de 4,6.

► Previamente, en outubro de 2021, rexistrárase outro de 4,2 fronte á costa do Ortegal, que fixo tremer A Mariña lucense.

O primeiro de Lugo

► O primeiro terremoto con epicentro na provincia de Lugo rexistrado polo IGN foi en 1804. Foi percibido pola poboación, pero non causou danos.

Lugo sentiu o de Lisboa

► O terremoto que arrasou Lisboa en 1755 sentiuse na provincia. Autoridades locais de Lugo, Mondoñedo e Viveiro deixaron constancia por escrito. Dicían que «se vieron mover los templos, sus torres, casas y demás edificios», aínda que tamén apuntaban que non se rexistraran «ni ruina ni descalabro». Ese sismo produciuse no Atlántico e orixinou un tsunami que chegou a Andalucía, onde morreron máis de mil persoas.

O maior do mundo

► O terremoto de maior magnitude do mundo foi un de 9,5 rexistrado en Valdivia (Chile) no ano 1960.

Non se pode prever

► Os sismólogos basean as súas estimacións no rexistro histórico, pero non se pode prever un tremor. En Galicia non houbo sismos devastadores.