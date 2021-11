Candia escucha las propuestas de la presidenta de Fapacel

La presidenta del PP en la provincia de Lugo, Elena Candia, mantuvo este miércoles una reunión con Isabel Calvete, presidenta del Anpa del CPI de Cervantes y de la Federación Provincial de Anpas de Centros Públicos de Lugo (Fapacel), con el objetivo de escuchar las propuestas y sugerencias del colectivo. El encuentro se enmarca dentro de una programación de "escoita activa" por parte del partido de los agentes que integran la sociedad lucense.

En la reunión, Candia puso en valor "o papel das asociacións de nais e pais", y tuvo palabras de agradecimiento para los profesionales de la enseñanza "e todas as persoas que coidan dos nosos nenos e das nosas nenas".

La presidenta popular provincial avanzó que una de las propuestas de Fapacel es la de realizar "un estudo da educación nun contorno rural co fin de acadar unha mellora da calidade do servizo e para que este sexa un referente do ensino do país, e un valor a ter en conta á hora de decidir ficar no rural", que es una de las reivindicaciones que Fapacel mantiene desde hace tiempo, la necesidad de un plan específico en el rural. La mandataria señaló que "a calidade da educación no rural contribúe ao desenvolvemento da nosa provincia e á mellora da sociedade lucense do presente e do futuro".

Candia continúa así con los encuentros periódicos con representantes del tejido socioeconómico provincial. "Estamos ao pé dos lucenses coñecendo as súas necesidades para trasladalas ás distintas administracións nas que temos representación", concluyó.