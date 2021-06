El Campus Terra impulsa el agro con acuerdos de I+D+i con cien empresas

La presión a la baja de los precios en origen, que afecta tanto al vacuno de leche como al de carne, constituye un hándicap para el sector primario lucense, que trata de superar este problema histórico con una mayor modernización. Este espíritu innovador tiene su reflejo en la colaboración entre empresas agrarias y el Campus Terra.

"Cada ano hai entre 80 e 100 proxectos de investigación que contan con convenios con firmas de capital privado, o que pode supor o 40% do capital captado no campus", según indicó Montserrat Valcárcel, vicerrectora de la USC en Lugo, en un foro sobre el futuro del agro organizado por El Progreso. En el acto también participaron representantes de otros colectivos y empresas del sector.

Valcárcel recalcó que el Campus Terra "ten un compromiso histórico co territorio, sendo o polo de innovación de referencia no sector primario", y subrayó la importancia de la investigación y generación de I+D+i dirigidos por docentes universitarios, así como la transferencia de tecnología y de conocimiento al sector productivo.

Monserrat Valcárcel destacó que la nueva PAC "ten uns beneficios moi importantes a nivel ambiental. Na Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal é preciso reducir o uso de produtos químicos e aumentar a produción ecolóxica".

Los avances tecnológicos se ven reflejados también en el diseño de las granjas, lo que redunda en el bienestar animal, según recalcó el presidente del Colexio de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas, Marcos Vázquez. "A rede sensórica que teñen algúnhas instalacións pode chegar a controlar os niveis de dióxido de carbono ou de óxido nitroso, as dimensións e deseño están moi evolucionados en función do benestar animal e do manexo de quen está ao cargo deles", explicó.

Vázquez Marey comentó que también se tienen en cuenta detalles como "a pendente da cama de descanso dos animais, ou o material que se emprega nesta, tamén a alimentación balanceada, que obriga a dimensionar dunha forma axeitada a maquinaria",

SECTOR LÁCTEO. La liberalización de las cuotas lácteas contribuyó a la estructuración del sector, pero bajó los precios, tal como explicó José Ángel Santos, ganadero y alcalde de un municipio rural como Friol. El precio medio al que se liquidó la leche en 2020 fue de 31,6 céntimos por litro, 3,5 céntimos por debajo de la media de 2014. "No último ano percibiuse unha lenta recuperación dos prezos, o que non impide que moitas explotacións teñan problemas para ser rendibles", indicó.

La desaparición de la cuotas supuso un aumento significativo de la producción. "Galicia segue demostrando a súa gran vocación láctea. Produce o 45% do leite estatal e, desde a supresión das cotas, as entregas de materia prima á industria aumentaron en 250.000 toneladas anuais. Noutras palabras, as explotacións galegas producen cada día 136.000 litros más de leite que hai cinco anos", precisó Santos.

La eliminación de las cuotas trajo también cosas positivas, como "a concienciación sobre a necesidade de modernizarse, incorporando novas tecnoloxías e mellorando a estruturación mediante a concentración da oferta", agregó el ganadero y regidor friolés.

Si durante gran parte de su historia, la cooperativa Aira fue fundamental para mejorar la eficacia productiva de las explotaciones, con el suministro de un pienso de calidad a precios competitivos, ahora está volcada en valorizar la producción de las explotaciones asociadas. Su director general, Daniel Ferreiro Otero, destacó el esfuerzo efectuado por la entidad en el ámbito de la industrialización y la comercialización de la leche. "Participamos en dous procesos industriais, como a fabricación de Deleitar, enfocada á produción de derivados lácteos, e Galacteum, firma na que contamos con 70% da participación e un investimento de 23 millóns de euros, co que pretendemos comercializar produtos industriais de alto valor engadido".

Ferreiro precisó que Galacteum entró con fuerza en el mercado de ingredientes lácteos para la nutrición infantil, "enfocado principalmente al mercado asiático".