Campos reserva fondos a una perrera en Monforte y al geriátrico de Guitiriz

El gobierno provincial llevará al pleno de la Diputación de Lugo, el próximo martes, una propuesta de inversiones con cargo a 4,2 millones de remanentes que, entre otras actuaciones, incluye el inicio de la construcción de un geriátrico en Guitiriz y la creación de una perrera de ámbito comarcal en Monforte que dé servicio a 22 concellos. Con ese último proyecto, renuncia a la creación de ese refugio en Sarria.

Además, el ejecutivo que preside el pontenovés Darío Campos, en minoría en la corporación provincial, también someterá a debate y votación en esa misma sesión la propuesta de actuaciones del plan único, con 21 millones de inversión. Contempla, entre otras acciones, la realización de 307 nuevas obras de mejora de servicios públicos y la prestación de 200.000 horas de atención profesional a mayores.

Por lo que se refiere al reparto de los 4,2 millones de remanentes, el ejecutivo propone dedicar 300.000 euros de esa cantidad al arranque de las obras de la residencia guitiricense, que se acondicionará en la Casa da Botica, y 200.000 a la perrera monfortina, que dará servicio a los concellos de la zona sur de la provincia y de las comarcas de Sarria y A Ulloa.

El ejecutivo se ha decantado por Monforte como sede de ese refugio ante la falta de consenso en Sarria sobre su ubicación. Así, el Concello propuso construir la perrera en el barrio de O Mazadoiro, pero se encontró con una fuerte oposición vecinal, al estar esos terrenos junto a la residencia de mayores y a varias casas.

Tras varias movilizaciones, en el último pleno provincial PP y BNG se aliaron para sacar adelante una moción para que la Diputación no financiase la perrera sarriana si no se cambiaba su ubicación. En cuanto a la zona en la que se quiere habilitar ese servicio en Monforte, desde el gobierno provincial señalaron que se barajan varias alternativas pero no se ha tomado aún una decisión, que se pretende consensuar con los posibles afectados.

Al margen de esos dos proyectos, ese paquete de inversiones con cargo a remanentes que irá a pleno incluye también el desembolso de 2,3 millones para nuevas actuaciones en los concellos al margen del plan único –que no se especifican–, 300.000 euros para un plan de recuperación de tierras abandonadas para "contribuír ao impulso do sector primario" y "á posta en valor do rural", 250.000 para impulsar un plan de señalización inteligente que potencie el turismo, 100.000 para la instalación de marquesinas en el rural y 50.000 para dotar los concellos de desfibriladores.

PLAN ÚNICO. El otro gran paquete de actuaciones que Campos defenderá en el pleno son las que se financiarán con el plan único.

El presidente provincial avanzó que el número de obras propuestas por los concellos asciende a 307 y que, en el apartado asistencial, se financiarán del orden de 200.000 horas de atención social, a través de la ayuda a domicilio a no dependientes.

Además, con parte de esos 21 millones del plan único se pretende financiar la creación de más de 240 nuevos empleos, y desarrollar 44 actividades culturales, 84 deportivas, y 79 turísticas a lo largo de la provincia. Campos resaltó que este programa también contribuirá al mantenimiento de las agrupaciones de Protección Civil "tras os recortes da Xunta" y al impuso de la e-administración, para facilitar trámites a los vecinos.