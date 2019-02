Campos rechaza presentar candidaturas a los municipios con "gente de fuera"

El presidente de la Diputación de Lugo, el socialista Darío Campos Conde, ha defendido este martes "no presentar candidaturas" a los ayuntamientos en las elecciones del 26 de mayo con "gente de fuera" de los municipios.

Previamente a un acto en el Centro de Artesanía e Deseño (Centrad) e interpelado sobre si los socialistas presentarán candidaturas en los 67 ayuntamientos de la provincia, ha reconocido: "Ahora mismo, a lo mejor es difícil".

Sin embargo, sí que ha asegurado que se "intentará" presentar listas del PSOE en los 67 ayuntamientos "como sí se hizo en los últimos años". Yo digo que, a veces, es mejor no presentar candidaturas si la gente no es de allí que presentar una candidatura con gente de fuera. Hay que intentarlo, sí se puede bien y sino no pasa nada", ha zanjado.

En cuanto a los dos procesos electorales en marcha —las generales del 28 de abril y las locales y europeas del 26 de mayo—, ha asegurado que se "afrontan con mucho trabajo", augurando "una época dura de campañas".

"En dos meses tenemos dos elecciones importantes. Ahora mismo el trabajo está hecho y solo queda venderlo y seguir trabajando, que es lo que hacemos todos los días. Desde la Diputación, por lo menos, estamos en sacar obras para adelante y mejorar la calidad de vida de todos los lucenses. En eso estamos y vamos a seguir trabajando así hasta el final de la legislatura", ha concluido Campos Conde.