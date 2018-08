Campos inicia los trámites para disolver Suplusa e integrar a los trabajadores

El impago de las nóminas desde el pasado mes de julio a los 29 trabajadores que forman parte de Suplusa -después de que la interventora renunciase a su puesto en la sociedad - ha llevado a la Diputación de Lugo a iniciar los trámites para estudiar la disolución de esta entidad con la finalidad de integrar a los empleados en el cuadro del organismo lucense, tal y como se acordó con los trabajadores de la fundación TIC, y poder solventar así la situación.

El presidente provincial, Darío Campos, confirmó este lunes que el primer paso para hacer efectiva esta medida ha sido encargar sendos informes a los cuatro servicios con mayor responsabilidad en la materia en la Diputación -secretaría general, contratación, intervención y asesoría jurídica-.

Según Campos, la disolución de esta sociedad dependiente de la Diputación estaría más que justificada atendiendo a que "non atende os mandatos da entidade matriz, que é a Deputación, atópase nunha situación de desgoberno e colapso societario, non entregou as chaves das residencias e centros de días encomendados e, sobre todo, perdeu a condición de medio propio".

El presidente recordó que el propio organismo provincial acordó en junta de gobierno en marzo que la sociedad perdiese esta condición, "determinación que foi trasladada á entidade e non consta que fose recorrida, polo que entendemos que é un acordo plenamente executivo", subrayó Campos.

POPULARES. Campos mantuvo este lunes una reunión con la portavoz del PP, Elena Candia, para abordar este asunto. A su término, la popular señaló que la propuesta de disolver la entidad para integrar a los trabajadores no sería una solución a corto plazo.

"Trátase dun proceso moi longo e consideramos que a situación que están a vivir os empregados e suficientemente grave como para tomar unha solución inmediata e que non se dilate no tempo", señaló. Candia lamentó que los empleados paguen las consecuencias "das confrontacións entre Suplusa e Deputación" y aseguró que la única institución que podría desbloquear el impago sería la Diputación, con el nombramiento de una nueva interventora.

RETO. Horas antes, el presidente de Suplusa, Manuel Martínez, anunció que este martes mismo tratará de desbloquear este impago validando con su propia firma las nóminas, que ascenderían a unos 45.000 euros. "Esta crise é consecuencia das manobras, chantaxes e coaccións de Campos, quen trata de paralizar Suplusa tomando como reféns os traballadores", denunció.

El Consello de Suplusa, controlado por Martínez y PP, abordará este martes el asunto en una sesión extraordinaria. Martínez está dispuesto a tomar esta determinación "sexa legal ou non, porque é a miña responsabilidade", dijo.

Recordó además que la renuncia de la interventora no fue aceptada por el Consello y señaló que estaba condicionada a que la Diputación la sustituyese por otra persona. "O pleno deu un mandato claro a Campos para nombrar un interventor, e non o fixo".

Ante estas críticas, desde el ejecutivo provincial replicaron que Suplusa tiene potestad para nombrar a un interventor accidental y añadieron que ya se lo hicieron saber a la entidad hace varias semanas. "Martínez non o fai porque quere usar este tema como arma arroxadiza", aseguró Campos.

En el Consello de Suplusa este martes también se abordará la entrega a la Diputación del edificio de la residencia y centro de día de A Fonsagrada.