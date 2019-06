El todavía presidente en funciones de la Diputación de Lugo, Darío Campos, quien aseguró a El Progreso que no va a hacer un 'martinazo', reconoció este jueves que pudo haber "más sintonía" entre la dirección provincial del PSdeG y la ejecutiva gallega, pero si no la hubo no fue por "falta de diálogo", sino "de entendimiento", por lo que si finalmente tiene que dejar el cargo, lo hará "con la misma humildad" con la que entró.

Visiblemente emocionado, a la espera de que la Comisión Federal de Listas anuncie en las próximas horas quién será el candidato a la presidencia de la Diputación -previsiblemente el alcalde de Monforte, José Tomé-, Campos dijo que "hay que retirarse cuando las cosas están así". "Espero que decidan. Lo más importante es salir de esta incertidumbre y tomar las decisiones de futuro que cada uno tenga que tomar", dijo Campos.

"Las formas han sido lo que menos me han gustado"

Una vez tomada esa decisión por parte de la Comisión Federal de Listas, el presidente en funciones de la Diputación dijo que habrá que "respetarla". "Las formas ha sido lo que menos me ha gustado de este proceso. Creo que si se hubiese hablado cara a cara, no hubiese habido este problema", lamentó Campos, quien también aclaró su intención de "seguir intentando ser diputado por A Mariña", porque hubo "consenso" entre los concejales de la comarca para que estuviesen en la Diputación él mismo y la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro.

"Sigo ahí y aceptaré lo que venga, porque siempre dije que no iba a ser nunca un problema para el partido", aclaró

SANTOS. En cuanto a la renuncia de Álvaro Santos, dijo que "dimitió" porque entendió que "si él era el problema" para lograr el entendimiento en el PSdeG de Lugo prefería "retirarse". "Parece que eso no era así. Hay que esperar a la decisión que se tome en Madrid y aceptarla", precisó.

En cuanto a la situación de Álvaro Santos como secretario general del PSdeG en la provincia de Lugo, dijo que siempre tuvo "su apoyo" y que él "nunca" le pidió que dimitiese, porque hizo "un buen trabajo".

"Los resultados están ahí. Históricamente es el mejor resultado en alcaldías y concejales que tuvimos nunca. El trabajo que se hizo en la Diputación Provincial durante estos últimos cuatro años también está ahí", añadió. "No sé si al final se corresponde con la situación que está pasando, pero bueno, las decisiones están tomadas o se van a tomar y hay que respetarlas", zanjó.

"Vosotros sois periodistas y debéis investigar quién provocó esta situación"

En cuanto a quién debe asumir la dirección del partido en Lugo y si debe coincidir el secretario general con el presidente de la Diputación, dijo que a él se le propuso en su momento compaginar ambos cargos, pero no lo hizo, aunque "a partir de ahora dependerá de la persona que sea presidente".

A su juicio, ser presidente de la institución provincial "da bastante trabajo como para tener más cargos", pero "cada uno es cada uno".

"Esto puede influir en las autonómicas"

En cuanto a las consecuencias que puede tener esta situación para la próxima convocatoria electoral, las elecciones autonómicas de 2020, dijo que "puede influir", pero también dijo que no fue él quien la provocó.



"Vosotros sois periodistas y debéis investigar quien provocó esta situación. No soy capaz de decir quién fue ahora mismo, pero esto no era necesario", insistió, porque "al final estas cosas pueden pasar factura".



En cuanto al divorcio que explicitó Álvaro Santos con respecto a la dirección gallega, Campos opina que no fue por "falta de diálogo", sino por "falta de entendimiento". "Pudimos tener más sintonía, pero al final no la tuvimos. No sé por qué. A lo mejor estorbábamos y nada, hay que retirarse cuando las cosas están así", añadió. "Igual que entré, me marcho con la misma humildad, si tengo que marcharme", zanjó.