Campos denuncia «nula colaboración» y «desprezo» de la Xunta por Lugo

LUGO. El presidente de la Diputación de Lugo, el socialista Darío Campos, criticó ayer la «nula colaboración» y el «reiterado desprezo» de la Xunta de Galicia a los lucenses. Hizo estas declaraciones durante su comparecencia en la comisión de economía del Parlamento autonómico, en la que avanzó que planteará al pleno provincial -en el que el ejecutivo del PSOE está en minoría- un presupuesto de 82,1 millones, dotado de tres más que el actual al incrementarse las aportaciones por tributos del Estado.

Campos, que el año pasado se negó a acudir a esta comisión en protesta por el trato recibido de la Xunta, cargó en su intervención contra las políticas del Ejecutivo liderado por Alberto Núñez Feijóo, a quien acusó de discriminar a la provincia en el reparto de los fondos. Entre otros argumentos, aseguró que «o 80% das últimas axudas autonómicas recoñecidas pola Xunta en Lugo foron para 26 concellos dos 67 que hai, e todos gobernados polo PP». También aludió al reparto «arbitrario» de fondos por parte de organismos como Augas de Galicia o al «recorte» de la obra pública con fondos autonómicos.

El PP acusó a Campos de buscar «un inimigo permanente» y en BNG y En Marea censuraron las disputas en en la Diputación

El presidente provincial contrapuso esa actitud con la del ejecutivo de la Diputación, del que destacó sus «máis de 215 millóns en investimentos dos últimos tres anos», para «dar resposta ás necesidades dos máis de 330.000 veciños dos 67 concellos».

Aprovechó también su intervención para reclamar que la Xunta «deixe de bloquear» la apertura de las residencias de mayores y conceda a la Diputación los permisos para iniciar la actividad (PIA).

Sobre el proyecto de presupuestos de 2019 que llevará a pleno, avanzó, entre otros aspectos, que incluirá de nuevo un plan único «cun mínimo de 20 millóns máis para servizos públicos municipais» y dos millones para la apertura de las primeras residencias.

«Temos convertido a Deputación no motor económico e social da provincia», subrayó , tras lo que añadió que «os lucenses necesitan o orzamento da Deputación no 2019 pois, sen el, Lugo quedaría marxinada». En esa línea, Campos hizo hincapié en que su «prioridad» es aprobar las cuentas provinciales, pese a las dificultades que esto supone con un gobierno en minoría y con una compleja composición en la corporación provincial, «sen precedentes en ningún outro mandato».

REACCIÓN. El parlamentario del PP Daniel Vega replicó a Campos que los presupuestos no eran «as súas contas privadas», por lo que debía responder de ellas, Según el popular, ayer no se escucharon «propostas de futuro», sino tan solo «críticas á Xunta porque vostedes queren ter un inimigo permanente». Defendió que el Ejecutivo gallego destina 4.000 euros por habitante en Lugo, por lo que es la provincia que más fondos recibe. También cargó contra la «loita aberta no PSOE de Lugo» que pagan «todos os lucenses».

Por parte del BNG, Olalla Rodil lamentó la imagen «bochornosa» en la Diputación, con problemas internos que solo sirvieron para «desacreditar institucións que xa son moi cuestionadas». Paula Vázquez, de En Marea, también hizo hincapié en la «inestabilidade política» del gobierno provincial, que pone en entredicho «se haberá presupostos en 2019».