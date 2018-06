Campos: "Ahora mismo Manuel Martínez no es el presidente de Suplusa"

El presidente de la Diputación de Lugo, Darío Campos, ha considerado este viernes que la sentencia de la Audiencia Provincial que anula el cambio de estatutos en Suplusa es "clara y concisa", por lo que sostiene que "ahora mismo, Manuel Martínez" ya "no es el presidente" de esa empresa pública.



"No creo que haya ninguna batalla judicial. Creo que la sentencia es firme, clara, concisa y viene a manifestar que los acuerdos de la junta general de septiembre son nulos completamente y los acuerdos posteriores también pueden serlo", dijo Campos en declaraciones a los medios de comunicación en Sarria.



Según su interpretación, "la sentencia viene a decir que la modificación de estatutos, en este caso propuesta por el Partido Popular, es ilegal".



"Creo que se puede ejecutar la sentencia. La estudiaremos en estos días y tomaremos las medidas que, conforme a la ley, se estimen oportunas", dijo Campos.



De acuerdo con su criterio "se puede ejecutar ahora mismo" y "ahora mismo, Manuel Martínez, no es el presidente de Suplusa".