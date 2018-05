El presidente de la Diputación de Lugo, el socialista Darío Campos, analizará "a legalidade" de la contratación de un asesor en Suplusa, con un sueldo de 41.000 euros anuales. El presidente de la sociedad urbanística, Manuel Martínez, sacó adelante el jueves ese acuerdo con el apoyo del PP, que también respaldó que el becerrego cobre 57.000 euros al año.

Campos denunció este viernes que esos casi 100.000 euros "limitan o investimento na provincia de Lugo, e iso non é necesario". Según el presidente provincial, este acuerdo obedece a "un pacto oculto entre Manuel Martínez e o PP". Por eso, indicó que "se mirará pola legalidade desas medidas", ya que "parece que no caso do persoal (eventual) non ten toda a legalidade posible".

El presidente provincial también aprovechó para destacar que, "vendo os Presupostos do Estado e tamén os da Xunta para Lugo, a provincia está sobrevivindo" gracias a la institución que lidera. Así, aseguró que "a única obra pública é a que licita a Deputación de Lugo".

Como prueba, Campos recordó que en el próximo pleno provincial, que se celebrará el martes, "van 25 millóns de euros para investimentos en todos os concellos da provincia de Lugo". "As outras administracións teñen abandonada a provincia", reiteró.

Algo antes, tras la junta de gobierno de los viernes, el portavoz de su ejecutivo, Álvaro Santos, también cargó contra los acuerdos del último consello de Suplusa. Así, vio en esa asignación de sueldos para Manuel Martínez y un asesor, con el apoyo del PP, un "pago de favores políticos" de los populares para "entorpecer" proyectos de la Diputación, que supondrá "gastar 100.000 euros dos cidadáns".

Tras criticar esa "nova masa salarial" en una sociedad "onde nunca existiu", Santos ironizó al señalar que ahora el PP "como non pode pagar en B, faino en A". Aludió así a la sentencia condenatoria del caso Gurtel, que "non deixa lugar a sospeitas" y concluye que el PP "é culpable de corrupción".

Santos recalcó que en Suplusa no hubo hasta ahora sueldos porque depende de la Diputación y sus responsables son diputados, y vio en esa alianza Martínez-PP una maniobra para "bloquear" la apertura de las residencias, con la colaboración de la Xunta.

El BNG también criticó este viernes los polémicos acuerdos de Suplusa. Su portavoz, Xosé Ferreiro, tachó el sueldo que se puso Martínez con apoyo del PP de "inxusto coa cidadanía, que ve como unha vez máis ten que manter uns políticos que se moven para sacar rédito persoal". También tildó de "escandaloso" que se vaya a contratar a un "asesor de luxo". Cree que el BNG "acertou cando decidiu abandonar Suplusa", un ente convertido en "ferramenta sectaria contra a propia Deputación".