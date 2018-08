Campos acusa al PP y a Martínez de utilizar a los trabajadores de Suplusa como "chantaje"

El presidente de la Diputación de Lugo, el socialista Darío Campos, ha acusado al Partido Popular y al diputado no adscrito y presidente de Suplusa, Manuel Martínez, de utilizar a los 29 trabajadores de la sociedad como un "chantaje". Según aseguraba esta semana Martínez, no se les ha podido abonar las nóminas de julio al dimitir la interventora, que es la misma persona que se ocupa de la intervención en el órgano provincial.

Campos ha perseverado que "obviamente solo les puede pagar Suplusa, que es la que tiene la responsabilidad de pagarles porque la Diputación no tiene la obligación de pagar a una empresa externa". El presidente provincial ha apelado a que "tienen métodos para hacerlo, hay habilitados a nivel nacional —en referencia a los interventores— o nombrar un tesorero accidental".

No duda que ésta situación tiene su origen en un "problema de gestión" por parte de la sociedad del suelo provincial, de cuyo consejo de administración salieron los diputados socialistas y del BNG quedando en manos del PP y del no adscrito. "Creo que el Partido Popular no colabora nada, porque tienen motivos tras el informe que se mandó desde intervención, el consejo de Suplusa puede nombrar a alguien para pagar sin problema ninguno, igual que se pagaron los impuestos del IVA y empresariales. Pueden pagar las nóminas perfectamente, esto es utilizar a los trabajadores como un chantaje. Los trabajadores no tienen nada que ver en este asunto y tienen que cobrar sus nóminas. Por eso pido al consejo de administración de Suplusa que subsane ese problema", ha demandado finalmente Darío Campos.