Campo Vidal anima a superar el fatalismo en el medio rural

Setenta y cinco personas recibieron este jueves en la Diputación de Lugo los diplomas que acreditan su formación como especialistas en territorio rural inteligente de la cátedra Next Educación que preside el periodista y doctor en Sociología Manuel Campo Vidal. Profundizaron en aspectos como la digitalización, la autonomía energética y la formación para abrir nuevas oportunidades. En la clausura participó también el presidente del organismo provincial, José Tomé, quien defendió las inversiones y el compromiso con el medio rural pero también dijo que es urgente "falar de financiamento local, pois concellos e deputacións estamos como antes da democracia, mentres o financiamento autonómico xa se modificou dúas veces".

Campo Vidal, periodista y escritor con destacada trayectoria en la televisión y la prensa y un habitual con sus columnas en El Progreso, reivindicó su origen y la necesidad de luchar por una España rural viva: "Aunque por razones profesionales me trasladé a Madrid, soy hijo de la España despoblada pues mi familia se trasladó de un pueblo de Huesca a Barcelona". Y aboga por "un medio rural vivo, lejos del fatalismo y victimismo de la España vaciada".

Espera que en 2024 se materialicen avances para el desarrollo rural dado que, además, en el nuevo Gobierno ha sido confirmado el aranés Francés Xavier Boya Alòs como secretario general de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Campo Vidal le atribuye una visión global y espera que sus propuestas salgan reforzadas al nivel de una secretaría de Estado, más cercana a las decisiones que se toman en el Consejo de Ministros.

Considera importante esta formación en la que han participado alcaldes, técnicos de la Administración, agentes sociales y formadores en el mundo rural "para acercarnos y que toquemos la misma partitura y en este sentido es muy importante la iniciativa de digitalización que desde la denominación de origen Ribeira Sacra se va tomar apoyándose en los servicios del satélite Hispasat"..

RED DE RESIDENCIAS. En este sentido, también José Tomé destacó la asistencia que desde la Diputación de Lugo se presta a los concellos de menos de 20.000 habitantes, todos los lucenses menos la capital. También, el hecho de que Transición Ecológica y Reto Demográfico se haya interesado por el modelo de residencias de la Diputación de Lugo, "onde case hai un coidador por cada un dos nosos maiores, un tratamento que non existe en ningún outro lado pero que o merecen porque a todos nos gustaría que nos trataran así nos últimos anos da vida, cunha atención digna".

En su conferencia, Campo Vidal recordó el dinamismo del medio rural, con flujos de entrada y salida pero con instituciones básicas y agentes como las notarías y registradores de la propiedad, Correos, la Guardia Civil, agentes de seguros, gasolineras a los que hay que apoyar, así como los ayuntamientos y diputaciones pegadas al territorio y sus necesidades.

Criticó propuestas pasadas como la del político Albert Rivera que abogaban por eliminarlas. "Rivera, un urbanita nacido en Barcelona, no sabía lo que hace la Diputación de Lugo y cuestionaba la de Barcelona, pero vete a preguntar en Lleida o Girona. El que dice eso no conoce la España rural", apostilló.

Desde Next Educación apuestan por que la vivienda, la formación, los servicios, el acceso a internet e incluso a una energía de autoproducción encabecen la agenda política pues aunque el rural registra un importante flujo de salida (de bancos, escuelas o médicos), hay "empresas firmes en el territorio" y uno algo más débil de entrada que aquí son nuevos pobladores provenientes de Sudamérica, Ucrania o África, además de un flujo de retorno con emprendedores o jubilados que regresan a su pueblo. "Con el covid se demostró que más vale regresar a un pueblo que acabar malviviendo en una ciudad", indicó.

Ve extraordinario que Lugo aumente su población en 3.000 personas "cuando otras 27 capitales de provincia la pierden".

LOS SERVICIOS PÚBLICOS. Tomé, por su parte, incidió en que "para que a xente quede a vivir nas aldeas, nos pobos en nas vilas os factores esenciais son servizos públicos e emprego". El presidente de la Diputación agradeció a Campo Vidal su interés "polo desenvolvemento do rural e o seu papel como altofalante desa España con menor densidade de poboación que non sempre chega ás noticias ou co ton positivo que convén na súa realidade ou posibilidades".

"Fronte a declaracións baleiras de contido de quen prometía lexislaturas do rural, nós traballamos polo rural sempre e a Deputación de Lugo volve demostrar a súa capacidade, con feitos".