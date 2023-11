La campaña de castaña no llegará ni a los 10 millones de kilos este otoño

La cosecha de castaña de este año no llegará en Galicia a los 10 millones de kilos, una cifra que no alcanza ni la mitad de un otoño normal, cuando se recolectaban más de 20 millones en toda la comunidad y, en particular en la provincia de Lugo, entre tres y cuatro. Las temperaturas de principios de octubre tienen la culpa.

Desde la Indicación Xeográfica Protexida (IXP) Castaña de Galicia, su presidente, Jesús Quintá, habla de una cosecha "mala en cantidade e en calidade" y que el fruto presenta "defectos" a causa de la proliferación de hongos y gusanos. Sí es cierto que la segunda fase de la recolecta, la del producto tardío, llegó cargada de expectativas. Hay ahora más castaña, sobre todo en la zona de A Montaña, pero no la suficiente como para revertir los datos que arrojaron los primeros compases de la temporada. En aquel momento, el calor excesivo acabó con el "70%" de cosecha de las variedades tempranas.

Si no hay castaña, el producto se vende más caro, pero tampoco mucho. Así, Quintá indica que los precios se mueven entre "1,20 e 1,30 euros por kilo" para el productor, así que las pérdidas, a espensas de cerrar la temporada, se prevén millonarias.

Esta dramática situación es uno de los temas que se aborda durantes estos días en las XXIV Xornadas Luis Asorey, foro promovido por la Real Academia Galega de Ciencias (RAGC), en colaboración con el Campus Terra de la USC y la Diputación de Lugo, que arrancó ayer en el Pazo de San Marcos con la intervención del catedrático Antonio Rigueiro.

En su conferencia habló de los soutos como sistemas agroforestales, manifestó que Galicia es la comunidad más importante en producción y exportación de castañas y detalló que de los 20 millones de kilos que se cosechan en situaciones normales, la mitad se consumen en fresco y el resto se destina a la transformación. Todo ello se traduce en un volumen de negocio que supera los 50 millones de euros una vez comercializada.

Asimismo, declaró que la demanda es mucho mayor, por lo que cada año se importan "arredor de dez millóns de quilos, sobre todo de Portugal". Cabe esperar que este año serán muchos más.

El foro continúa hasta el día 22 y hoy será la investigadora Fina Lombardero quien pondrá el foco en las plagas y enfermedades que afectan a los castaños, debidas, en parte, al cambio climático. La asistencia es gratuita, pero hay que inscribirse en un formulario disponible en la web de la RAGC.