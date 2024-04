El Camino de Santiago se pone en marcha a pesar del temporal

El Camino de Santiago vive un arranque prometedor de la temporada en la antesala de los meses fuertes, que se esperan a partir de mayo. Los datos registrados hasta el momento dan alas a esas buenas expectativas que transmiten los negocios vinculados a la ruta. Y si el mal tiempo de los últimos días puso el freno, no llegó a ser suficiente para aguar la experiencia jacobea.

Así, en lo que va de año ya han llegado a Santiago 29.485 personas, de las cuales 22.926 lo hicieron a lo largo de marzo, una cifra que dobla la registrada el pasado año en el mismo periodo, cuando fueron 11.497 los caminantes. ¿La causa? La Semana Santa, que esta vez fue tempranera y remató a la vez que marzo. Por eso, cabe destacar que en abril de 2023, cuando la Pascua cayó entre los días 2 y 9, fueron casi 41.000 los peregrinos que recogieron su compostela.

Desde la Asociación de Amigos do Camiño de Santiago na Comarca de Sarria atestiguan el buen inicio de la temporada, aunque la afluencia se vio reducida en los últimos días por las precipitaciones y el intenso frío. Aún así, explican que está habiendo "peregrinos todo o ano". No obstante, detallan que el 24 y 25 de marzo fueron "como un maná" por la gran cantidad de visitantes, mientras que el 29 y el 30 hubo "moitas cancelacións polo mal tempo", afirma el presidente del colectivo, Jorge López. Añade además que muchos aprovecharon las vacaciones para iniciar el Camino en Ponferrada, al disponer de los "días xustos" para completar este tramo, y algunos decidieron parar en Sarria al "complicarse" el viaje en los puntos más elevados por la nieve y retomarlo cuando puedan.

En este sentido, en el albergue público que la Xunta tiene en O Cebreiro manifiestan que la Semana Santa fue "normaliña, na liña dos outros anos" y que no se llegaron a cubrir las 100 plazas de las que disponen, pero por el contrario "a partir de Sarria xa se vía moita máis xente camiñando".

De todas formas, arrancaran en el kilómetro 100 del Camino Francés o antes, unos y otros pasaron por Portomarín. Allí hubo varios días de Semana Santa en los que los hospedajes estuvieron al completo, obligando a abrir las puertas del albergue público del Concello, con 85 plazas. "Abrímolo unicamente cando os demais están ao 100%, e tivemos que habilitalo nun par de ocasións. Tamén varias veces nos 15 días anteriores á Semana Santa", explica el alcalde, Pablo Rivas, "para os grupos de escolares" que optan por hacer el Camino en épocas de menor afluencia. A partir de ahora, dice, se espera un ligero bajón para, a finales de abril, repuntar y de ahí, probablemente, firmar un nuevo récord de peregrinos este año.

Así lo aguarda también Fernando Valín, del albergue Valín Lama de Palas de Rei, que el pasado miércoles y jueves tuvo sus 87 plazas cubiertas, mientras que de cara al fin de semana "a cousa afrouxou". "O que se nota é que a tempada alta se estende máis, grazas a colexios, xubilados, persoas que non teñen as vacacións fixadas no verán e estranxeiros, que veñen sobre todo en setembro e traen un poder adquisitivo moito máis alto", añade.